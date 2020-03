TASR

Messi vyzval fanúšikov: Buďte zodpovední a zostaňte doma

Hráč Barcelony Lionel Messi — Foto: TASR/AP

Argentínsky futbalista Lionel Messi vyzval fanúšikov, aby dodržiavali pokyny zdravotníckych organizácií v súvislosti so šírením koronavírusu.

Barcelona 14. marca (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi vyzval fanúšikov, aby dodržiavali pokyny zdravotníckych organizácií v súvislosti so šírením koronavírusu. Messi uverejnil v sobotu výzvu na svojom Instagrame.

„Je to výnimočná situácia. Musíme všetci dodržiavať pokyny zdravotníckych organizácií a verejných orgánov. Je to jediný spôsob, ako účinne bojovať s pandémiou,“ napísal Messi a dodal: „Sú to ťažké dni pre všetkých. Vyhnite sa verejným priestorom, prijmite zodpovednosť a zostaňte doma, užite si tento čas so svojimi blízkymi.“