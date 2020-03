TASR

Dnes o 14:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fourcade ukončuje kariéru. Rozlúčil sa triumfom, Bö získal veľký glóbus

Francúzsky biatlonista Martin Fourcade zvíťazil v záverečných pretekoch Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti.

Martin Fourcade po triumfe — Foto: TASR/AP

Kontiolahti 14. marca (TASR) - Francúzsky biatlonista Martin Fourcade zvíťazil v záverečných pretekoch Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. V stíhacích pretekoch na 12,5 km obsadil druhé miesto jeho krajan Quentin Fillon Maillet, francúzsku nadvládu v pretekoch potvrdil tretím miestom Emilien Jacquelin.

Celkovým víťazom SP sa stal Nór Johannes Thingnes Bö, ktorý dobehol na štvrtom mieste. Fourcade v piatok vyhlásil, že to boli jeho posledné preteky v kariére.

Fourcade vyhral celkové poradie SP sedemkrát, pred pretekmi útočil na ôsmy triumf. Francúz mal na čele celkového poradia pred nórskym prenasledovateľom náskok desať bodov, no Bö mal lepšiu pozíciu. Z bodového zisku sa totiž odpočítali dva najhoršie výsledky a vo virtuálnom poradí tak mal 19-bodový náskok.

Francúz by sa stal víťazom SP, ak by v prípade jeho triumfu skončil Bö horšie ako piaty. Všetko sa napokon rozhodlo na posledných dvoch streľbách v stoji. Fourcade na tretej minul raz, Bö až trikrát. Pre Fourcada to vyzeralo nádejne, ale na poslednej streľbe minul dva terče, jeho rival strieľal bezchybne.

Fourcadeovu rozlúčku poznačil šíriaci sa koronavírus, pre ktorý sa finálové preteky uskutočnili bez divákov. „Mrzí ma, že tu neboli fanúšikovia, ale som rád, že sa mi podarilo zakončiť kariéru víťazstvom, tak ako som chcel. Som hrdý na to, čo som počas nej dosiahol," citovala Francúza agentúra APA.

Práve v Kontiolahti oslavoval Martin Fourcade 14. marca 2010 aj svoje prvé víťazstvo v SP. Seriál vyhral celkovo sedemkrát za sebou od sezóny 2011/2012 do 2017/2018. Dve zlaté medaily vybojoval na ZOH 2014 v Soči, o štyri roky neskôr v Pjongčangu pridal ďalšie tri. Má aj dve strieborné olympijské medaily. Vo februári v Anterselve si rozšíril zbierku titulov z MS o dva na celkovo 13, na svetových šampionátoch nazbieral dokopy 28 cenných kovov.