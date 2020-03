TASR

NBA/NHL: Zamestnanci klubov nezostanú bez výplat, skladajú sa hráči aj vedenia tímov

Pracovníci čistia hokejovú arénu po zápase zámorskej hokejovej NHL medzi Chicago Blackhawks - San Jose Sharks v Chicag — Foto: TASR/AP

Los Angeles 14. marca (TASR) – Viacero hráčov a klubov zámorskej basketbalovej NBA a hokejovej NHL sa rozhodlo finančne podporiť zamestnancov, ktorí prišli vinou prerušenia súťaží pre koronavírus o príjem. Našli sa však aj takí, ktorí čakajú na vývoj situácie v nasledujúcich týždňoch.

Líder Milwaukee a najužitočnejší basketbalista minulej sezóny NBA Giannis Antetokounmpo oznámil, že na pokrytie finančných strát ľudí pracujúcich pre Bucks venuje 100 000 dolárov. „Sú dôležitejšie veci ako basketbal. Práve preto by som chcel v tejto ťažkej chvíli pomôcť ľudom, ktorí robia mne, mojej rodine a mojim spoluhráčom život každý deň jednoduchším," napísal na sociálnych sieťach Antetokounmpo.

Iba 19-ročný Zion Williamson z New Orleans dokonca zašiel ešte ďalej a z vlastného vrecka vyplatí nasledujúci mesiac mzdy všetkým zamestnancov miestneho štadióna: „Moja matka mi vždy išla príkladom. Naučila ma rešpektovať ľudí a byť vďačný za to, čo mám. Veľa z nich sa ešte finančne nespamätalo z následkov hurikánu Katrina a teraz musia čeliť ekonomickej katastrofe spôsobenej prerušením súťaže. Spolu to však zvládneme!"

Podobný krok už skôr ohlásil napríklad Kevin Love z Clevelandu, Blake Griffin z Detroitu, či celá organizácia Golden State Warriors, ktorá pre zamestnancov vyzbierala milión dolárov. Na vyriešení situácie pracujú aj majitelia Dallasu, Atlanty, Charlotte a Philadelphie.

Pomôcť chcú aj kluby hokejovej NHL. Krízový fond na vyplácanie pracovníkov zriadil Pittsburgh, Nashville, Tampa Bay, New Jersey, San Jose, Anaheim, Washington a Detroit zasa sľúbili, že ich zamestnanci budú napriek prerušeniu súťaže naďalej dostávať plat v plnej výške.

Hokejistov Floridy Panthers inšpiroval k pomoci ruský brankár Sergej Bobrovskij, ktorý daroval 100 000 dolárov. Jeho príklad nasledovali aj další hráči spolu s vedením "panterov".

Tento krok sa však veľmi nepozdáva Markovi Chipmanovi, riaditeľovi spoločnosti, ktorá vlastní štadión vo Winnipegu: „Títo ľudia majú polovičný úväzok. Pracujú vtedy, keď pracujeme my. Vzhľadom na to, že sme museli presunúť všetky podujatia na neurčito, logicky ich nemáme prečo volať do služby.“

K situácií sa vyjadril aj jeho spolupracovník Kevin Donelly: „Je rozdiel odložiť a zrušiť podujatie. Veríme, že sa väčšina z nich uskutoční v inom termíne, čo by znamenalo, že pracovníci budú mať šancu zaslúžiť si mzdy.“ Rovnaký názor má aj vedenie Buffala Sabres, ktoré začne zvažovať finančnú pomoc až v prípade, že sa podujatia zrušia.