ITTF zrušila všetky turnaje od 16. marca do konca apríla

Medzinárodná stolnotenisová federácia (ITTF) zrušila všetky svoje aktivity od budúceho pondelka (16. marca) až do konca apríla, vrátane kvalifikácii na olympijské hry do Tokia.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Medzinárodná stolnotenisová federácia (ITTF) zrušila všetky svoje aktivity od budúceho pondelka (16. marca) až do konca apríla, vrátane kvalifikácii na olympijské hry do Tokia. Reagovala tak na pandémiu koronavírusu.

ITTF stopne turnaje, tréningové a rozvojové akcie i aktivity svojej nadácie. V pondelok sa bude konať mimoriadne zasadanie exekutívy a na ňom sa rozhodne o ďalšom postupe.

Turnaj World Tour Japan Open odložili už skôr, no najnovšie rozhodnutie ITTF postihne aj kontinentálne kvalifikačné turnaje na OH Ázie, Oceánie a Európy - ME v Moskve (8.-12. apríla). V máji sú na programe Hong Kong Open a China Open, o ich osude by mala rozhodnúť federácia na budúci týždeň.

„Po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia označila ochorenie COVID-19 za pandémiu a po zvýšení počtu medzinárodných cestovateľských reštrikcií, sa ITTF rozhodla dočasne pozastaviť všetky svoje aktivity,“ píše sa vo vyhlásení federácie.

O miestenky do Tokia bojujú aj Slováci. Súťaže tímov poznajú už všetkých 32 účastníkov (16 v mužskom a 16 v ženskom turnaji) a Slovensko sa do nich nekvalifikovalo, no stále bojuje v singloch a najmä v mixoch.

V nich sa pod piatimi kruhmi predstaví dokopy 16 tímov, po jednom z jednej krajiny. Sedem párov má už istotu, ďalšie tri mali vzísť z regionálnych kvalifikácii v Ázii (mala sa konať 6.-12. apríla, Bangkok), Latinskej Amerike (15.-19. apríla, Rosario) a Oceánie (19.-20. apríla, Brisbane) a jedna z Japan Open, ktorý predbežne preložili z apríla na máj. Zvyšných päť pridelí ITTF podľa redukovaného júnového svetového rebríčka.

V tom marcovom figuruje duo Barbora Balážová a Ľubomír Pištej na siedmom mieste, v redukovanej verzii je druhé, keďže prvých päť tímov je z Číny, Hong Kongu, Taiwanu, Japonska a Nemecka a tieto krajiny už majú miestenky na OH vo vrecku. Balážová s Pištejom bojujú o účasť aj v singloch, v nich má veľkú šancu na OH Jang Wang a malú aj Tatiana Kukuľková, ktorá skončila pred týždňom vo štvrťfinále na ME do 21 rokov.

Pre hrozbu koronavírusu zrušil všetky súťaže na všetkých stupňoch do odvolania aj Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ).