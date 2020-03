TASR

Basketbalová liga žien aj volejbalové súťaže ukončili sezóny

Basketbalistky MBK Ružomberok, archívna snímka — Foto: TASR/Ján Krošlák

Bratislava 13. marca (TASR) - Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (HK SBA) v piatok rozhodla o predčasnom ukončení najvyššej súťaže žien vzhľadom na nariadenie Ústredného krízového štábu SR o zákaze usporiadania všetkých športových podujatí v krajine. Titul obhájil MBK Ružomberok.

Vedenie SBA sa tak rozhodlo deň po ukončení mužskej najvyššej súťaže predčasne zavŕšiť aj tú ženskú. Hracia komisia schválila poradie v tabuľke po neúplnom 19. kole, to sa teda považuje za konečné a ligu tak vyhral a majstrom sa stal prvý Ružomberok, ktorý vyhral všetkých 19 duelov.

Druhé boli Piešťanské Čajky, tretie Young Angels Košice a na ďalších priečkach nasledovali Šamorín, Banská Bystrica a Dubček Bratislava. Každé družstvo bude mať právo štartovať v súťaži extraliga ženy aj v nasledujúcom ročníku 2020/2021.

„My sme ešte v utorok ukončili základnú časť a aj v hracom poriadku je napísané, že keď je ukončená nejaká časť súťaže, môže sa uzavrieť poradie. Ružomberku tak SBA udelí majstrovský titul, vicemajstrom sú Piešťany,“ povedal pre TASR predseda centrálnej Hracej komisie SBA Tomáš Homola.

„Hracia komisia v piatok rozhodla o ukončení súťaže a platné je poradie, aké bolo po základnej časti bez odohratia jednej dohrávky a posledného 20. kola. Tým pádom vyhral súťaž Ružomberok,“ vysvetlil vedúci sekretariátu súťaží SBA Juraj Panák.

„Ústredný krízový štáb SR v pondelok dňa 9. marca 2020 vydal nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike na obdobie 14 dní, a to z dôvodu eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2). Ústredný krízový štáb SR vo štvrtok 12. marca vydal nové nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike, ktorým predĺžil pôvodné obdobie zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v SR na obdobie od 16. marca do 30. marca. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a tiež vzhľadom k záujmu SBA spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C rozhodla o zrušení Extraligy žien,“ píše sa v rozhodnutí asociácie. Proti nemu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa zverejnenia.

SVF predčasne ukončila extraligu mužov i žien, tituly neudelia

Slovenská volejbalová federácia (SVF) rozhodla v piatok po konzultácii s extraligovými klubmi o predčasnom ukončení všetkých súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020. Dôvodom je aktuálna situácia v súvislosti so šírením nového typu koronavírusu, pre ktorú vyhlásili mimoriadnu situáciu v krajine.

S ohľadom na rozdelenie miesteniek do európskych pohárových súťaží 2020/2021 určila SVF konečné poradie v Edymax extralige mužov a parfems.sk extralige žien na základe umiestnenia po nadstavbovej časti, majstrovské tituly sa však v tomto ročníku neudelia.

Súťaže boli prerušené od pondelka 9. marca, keď Ústredný krízový štáb SR vydal zákaz organizácie všetkých športových podujatí v krajine minimálne do 23. marca. „Od pondelka sa situácia nezlepšila, skôr naopak, preto sme sa vzhľadom na okolnosti spoločne rozhodli predčasne ukončiť súťažný ročník. Zdravie všetkých športovcov, trénerov, funkcionárov a fanúšikov je na prvom mieste a v tejto neľahkej situácii musí byť našou absolútnou prioritou. Očakávame, že prídu ďalšie opatrenia aj na medzinárodnej úrovni zo strany FIVB a CEV a bude to mať podobný vývoj,“ povedal zastupujúci generálny sekretár SVF Tomáš Singer.

Súťažná komisia SVF pôvodne zvolala zasadnutie na štvrtok 19. marca, ale po vývoji udalostí v krajine proces urýchlila. „Nechceli sme držať kluby zbytočne v neistote. Po vládnych opatreniach, keď sa uzatvorili všetky školy, internáty, športoviská a zariadenia hromadného styku občanov, mali viaceré kluby problémy. Nemali kde trénovať, mali problém s ubytovaním hráčov, keďže im uzatvorili internáty a takisto aj s platením hráčov v období, keď nemôžu vykonávať svoju činnosť. Z tohto dôvodu sme pristúpili k radikálnemu riešeniu, s ktorým všetky kluby jednomyseľne súhlasili,“ uviedol súťažný riaditeľ SVF Ľubo Stražay.

Zákaz organizácie športových podujatí a s tým súvisiace obmedzenia platia už od 9. marca a s účinnosťou od 13. marca, minimálne do 27. marca, platia ešte prísnejšie opatrenia, pričom nejestvuje odôvodnený predpoklad, že po tomto termíne sa všetko vráti do pôvodných koľají.

„Po dôslednom zvážení všetkých okolností SK SVF oslovila kluby extraligy mužov a žien s návrhom ukončiť súťaže a kluby sa jednohlasne zhodli na súhlase k predloženému návrhu. SK SVF následne predložila Správnej rade SVF návrh, ktorý bol schválený," dodal Ľ. Stražay.