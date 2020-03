TASR

Dnes o 08:26 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Biatlon: Herrmannová má malý glóbus, 20. Ivona Fialková stíhačku nepôjde

Nemecká biatlonistka Denise Hermannová — Foto: TASR/AP

Kontiolahti 13. marca (TASR) - Nemecká biatlonistka Denise Herrmannová vyhrala záverečný šprint sezóny Svetového pohára a získala tak malý glóbus v tejto disciplíne. Vo fínskom Kontiolahti triumfovala s jednou chybou o 20,1 sekundy pred svojou krajankou Franziskou Preussovou. Tretiu priečku obsadila Nórka Tirill Eckhoffová, ktorá sa tak vrátila do boja o veľký glóbus.

Pomohlo jej, že líderka celkového poradia SP Dorothea Wiererová z Talianska spravila na veternej strelnici tri chyby a pri hustom snežení obsadila až 19. miesto (+1:19,1 min). Tesne za ňou bola najlepšia z trojice Sloveniek na štarte Ivona Fialková, ktorá spravila jednu chybu na stojke a s 20. miestom (+1:22,0 min) si vybojovala účasť v stíhačke.

Nevydarená sezóna Paulíny Fialkovej

Slovenská výprava sa však rozhodla odísť v sobotu pred pretekmi domov a ukončiť sezónu. Tá už po podujatí vo fínskom Kontiolahti nebude pokračovať, keďže finále SP v nórskom Osle sa pre hrozbu nového koronavírusu neuskutoční.

Jej sestre Paulíne Fialkovej sa sezóna veľmi nevydarila a podobne to bolo aj v posledných pretekoch. Na prvej položke spravila dve chyby, na stojke pridala ďalšie štyri a do cieľa prišla s mankom 3:26,2 min až na 77. mieste.

„Ani to nebudem hodnotiť. Na ležke som spravila dve chyby, myslím, že to bolo vetrom a nevedela som s tým nič robiť, takže som to chcela na stojke veľmi napraviť. Ale nevyšlo to. Zo sezóny som sklamaná, asi je to na mne aj vidieť. Mala som vyššie ciele, ale snažím sa na tom nájsť aj pozitívum a možno sa dokážem odraziť od dna a ďalšia sezóna môže byť lepšia,“ povedala pre RTVS.

Domov sa vracajú predčasne

Výprava sa rozhodla predčasne vrátiť domov pre obavy z pandémie koronavírusu a opatreniach, ktoré v uplynulých dňoch prijalo Slovensko. „Ani neviem, čo tu ešte robíme, myslím si, že sme sem ani nemali ísť. Som rada, že zajtra odchádzame preč. Všetko sa ruší, len biatlon nie. Čaká nás karanténa, myslím si, že by sa k tomu mal každý postaviť zodpovedne, nemyslieť len na seba, ale aj na svojich blízkych,“ dodala.

Tretia Slovenka na štarte Veronika Machyniaková spravila dve chyby a na záver svojej premiérovej sezóny v SP obsadila 79. miesto (+3:30,4 min). „Pred štartom sa veľmi rozfúkalo a preto som celkom rada, že som spravila len dve chyby. Táto sezóna bola pre mňa hlavne plná skúseností, som rada, že som si to vyskúšala a viem, na ktorých slabých stránkach musím popracovať,“ povedala pre RTVS.

Víťazstvo v piatkových pretekoch, ktoré sa išli pred prázdnymi tribúnami, bolo pre Herrmannovú celkovo siedme v kariére a tretie v prebiehajúcej sezóne SP. „Je neuveriteľné, že to dnes stačilo. Ja super takto ukončiť sezónu," povedala.

Nemka (314 b) vyhrala poradie v šprinte s náskokom deväť bodov pred Wiererovou, Paulína Fialková obsadila 10. miesto, keď nazbierala 191 bodov, jej sestra Ivona bola 36. (77 b). O veľkom glóbuse sa rozhodne v záverečných individuálnych pretekoch, v sobotu v stíhačke na 10 km (15.45 h). Wiererová vedie pred Eckhoffovou o 26 bodov.