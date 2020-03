TASR

Dnes o 15:43 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Od pondelka budú do ambulancií distribuované ďalšie ochranné prostriedky

Od pondelka (16.3.) budú v súvislosti s výskytom nového koronavírusu do ambulancií distribuované rúška a ďalšie ochranné prostriedky.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 13. marca (TASR) - Od pondelka (16.3.) budú v súvislosti s výskytom nového koronavírusu do ambulancií distribuované rúška a ďalšie ochranné prostriedky, a to prostredníctvom vyšších územných celkov (VÚC). Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR po piatkovom stretnutí so zástupcami Slovenskej lekárskej komory (SLK).

„Aktuálne rezort čaká na bližšie špecifikácie od VÚC, v nadväznosti na to, počnúc budúcim týždňom, sa odštartuje distribúcia. Správa štátnych hmotných rezerv ministerstvo zdravotníctva zároveň ubezpečila, že čoskoro na Slovensku budú dodané dodávky rúšok,“ oznámila hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

Ministerstvo zároveň ubezpečilo verejnosť, že všetci, ktorí potrebujú ochranné prostriedky, ich dostanú. Zároveň prosí ľudí, aby k lekárovi nechodili osobne, ale aby konzultovali svoj zdravotný stav telefonicky.