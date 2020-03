Hrivík sa dvomi gólmi podieľal na víťazstve Leksandu nad HV 71

Štokholm 12. marca (TASR) - Slovenský hokejista Marek Hrivík pomohol dvomi gólmi k víťazstvu Leksandu 5:2 nad HV 71 vo štvrtkovom dueli záverečného 52. kola základnej časti švédskej SHL. Dvadsaťosemročný útočník si v 46 zápasoch pripísal 12 gólov a 18 asistencií.

Napriek výhre bude hrať Leksand baráž o udržanie sa v najvyššej súťaži, rovnako ako posledný tím tabuľky Oskarshamn. Triumf v základnej časti si už dávnejšie zabezpečila Lulea. Štvrtkové zápasy SHL sa pre hrozbu nového koronavírusu hrali bez divákov.

Výsledky:

Brynäs IF - Örebro HK 1:6, Frölunda Indians - Djurgarden IF 3:2 pp, Leksand IF - HV 71 Jönköping 5:2 /HRIVÍK za domácich 2+0/, Linköping HC - Oskarshamn IK 3:1, Lulea HF - Skelleftea AIK 3:0, Rögle BK - Malmö Redhawks 5:2, Växjö Lakers - Färjestad BK 4:7