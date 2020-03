TASR

Dnes o 13:29 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Firma zo Svitu chce pomôcť. Hľadá šičky na výrobu ochranných rúšok

Spoločnosť Tatrasvit hľadá záujemkyne na šitie ochranných rúšok v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Svit 13. marca (TASR) – Spoločnosť Tatrasvit hľadá záujemkyne na šitie ochranných rúšok v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie. Informuje o tom mesto na svojej internetovej stránke s tým, že šičky môžu byť aj nevyučené.

Záujemkyne sa môžu ohlásiť ihneď na telefónnych číslach a e-mailovej adrese, ktoré mesto zverejnilo: 052/ 7126271 a 052/7126278 alebo e-mailovú adresu pers@tatrasvit.sk

Svitovská fabrika sa v hromadnej výrobe ochranných rúšok pripojí k textilnému výrobcovi Zornica v Bánovciach nad Bebravou. Generálny riaditeľ Zornica Banko Fashion Igor Maukš v stredu (11.3.) avizoval, že firmy by mali vyrábať až do 40 000 kusov rúšok za deň. S oboma spoločnosťami bude na výrobe spolupracovať ešte jedna česká firma, ktorá vyrába netkanú textíliu.

„Zainteresovali sme do výroby aj Výskumný ústav chemických vlákien, ktorý vie vyrobiť striž so strieborným vláknom. Tá sa potom dostane do netkanej textílie. Takéto rúško bude spĺňať všetky kritériá a normy, rúško bude mať aj antibakteriálne účinky a bude sa dať používať opakovane,“ priblížil Igor Antal, predseda predstavenstva Tatrasvit Svit Socks.