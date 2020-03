Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Slovenka žijúca v Austrálii o koronavíruse: Slováci majú navrch v rýchlom zavretí škôl

Austrália bola jedna z prvých krajín, v ktorých sa objavil koronavírus. Slovenka žijúca v Austrálii pre Dobré noviny porozprávala, ako Austrálčania zvládajú boj s pandemickým vírusom a aké kroky podnikla ona sama.

Slovenka žijúca v Austrálii Sylvia Poliaková. — Foto: Archív S.P.

MELBOURNE 15. marca - Prvý prípad koronavírusu sa v Austrálii objavil na juhu, v štáte Viktória. V jeho hlavnom meste Melbourne žije aj mladá Slovenska Sylvia Poliaková, ktorá sa venuje projektovému manažmentu. Do Austrálie ju pred dvoma rokmi zaviala láska.

Naším internetom kolujú najmä správy o austrálskom masovom vykupovaní toaletného papiera. Dvadsaťšesťročná Slovenka to potvrdila. Dokonca dodala, že niektoré printové médiá s nedostatkovým tovarom pomohli a dali do obehu noviny, ktorých strany môžu čitatelia využiť aj ako toaletný papier.

Sylvia Poliaková. Foto: Archív S.P

Prvý nakazený bol z Číny

Aká je situácia v Austrálii? Ako reaguje vláda na koronavírus? Máte nejaké obmedzenia?

Existencia koronavírusu bola prvýkrát oficiálne potvrdená 25. januára 2020, kedy sa objavil prvý prípad potvrdenej nákazy u muža čínskej národnosti v štáte Viktória na juhu Austrálie, kde žijem. Odvtedy sa začal prísny screening každého lietadla, ktoré pristálo v Austrálii z Wuhanu, odkiaľ sa tento vírus pôvodne rozšíril.

Prirodzene Austrália bola jedna z prvých postihnutých krajín, keďže máme veľké infraštrukturálne prepojenie do Číny a veľa ľudí sa v januári a februári vrátilo aj z Wuhanu. Najskôr to začalo obmedzovaním letov do Wuhanu a strednej Číny, neskôr celkovo do a z Číny, a keď sa potvrdili prípady infekcie ľudí, ktorí necestovali, ale pravdepodobne sa nakazili vo vnútri Austrálie, vtedy vláda zaviedla aktivačný plán na boj s koronavírusom. Tento plán bol zavedený na konci februára s tým, že v každodennom živote sme nijako nepocítili obmedzenia ani hrozbu tohto vírusu. Samozrejme, postupne, ako sa objavili nakazení ľudia na výletnej lodi Diamond Princess, sa obavy aj na úrovni vlády aj medzi ľuďmi zvýšili.

Obmedzenia sa týkajú povinnej 14-dňovej karantény každého, kto pricestuje zo zahraničia, podobne ako v iných štátoch. Od piatku 13. 3. máme zakázané vycestovať do všetkých krajín.

Je aktívnou členkov slovenských spolkov vo Viktórii. Foto: Archív S.P.

Vláda na prvé prípady reagovala flexibilne

Koľko je momentálne v Austrálii potvrdených prípadov?

Do dnešného dňa je podľa Ministerstva zdravotníctva v Austrálii potvrdených 136 nakazených prípadov Covid-19, z toho tri úmrtia. (rozhovor prebiehal 13.3.) Dovolím si povedať, že vláda pristupuje na preventívne opatrenia dvojitým metrom. Na jednej strane veľmi rýchlo a flexibilne reagovala na prvé prípady, dôkladne zabezpečila karanténu pre ľudí, ktorí na Diamond Princess boli a promptne preverovali letiská.

Momentálne, najmä my, čo máme v Európe rodinu sledujeme, že v porovnaní s takmer všetkými štátmi kontinentálnej Európy, boli neskoršie preventívne opatrenia zavedené veľmi laxne. Jednak to môže byť veľkosťou krajiny a jej geografickou izolovanosťou, ale zas v globalizovanom svete, práve odborníci dnes apelovali na vládu, aby urobila ráznejšie opatrenia.

Obchod v Austrálii. — Foto: Archív S.P.

Zatváraním škôl má Slovensko navrch

Zatvorili u vás preventívne školy?

Zatiaľ sa školy nezatvorili, nezatvorili sa ani verejné priestranstvá. Zvýšená pozornosť sa venuje hlavne tým, ktorí boli v kontakte s nakazenou osobou alebo pricestovali z rizikových štátov. Vo firmách sa robia, samozrejme, špeciálne opatrenia. V tomto prípade si myslím, že Slovensko má navrch svojimi prísnymi ale nevyhnutnými opatreniami.

Ako sa správajú Austrálčania? Chodia podobne, ako poniektorí Slováci na výlety?

Nežijem tu až tak dlho, ale jednu vec, ktorú som si všimla ako kultúrny rozdiel, je tá, že ľudia sú tu veľmi pokojní, tzv. chilled. Mám pocit, že až po tom, čo sa udialo v Taliansku a po Trumpovom rozhodnutí tu ľudia začali ráznejšie pristupovať k veci. Neviem posúdiť iné mestá, ale tu v Melbourne je jednoznačne vidieť prázdnejšie mesto, čo je nezvyk. Vnímame, že ľudia naďalej nemajú problém vycestovať alebo dokonca ísť loďou aj na malé vzdialenosti. V takýchto prípadoch je evidentné, že niekedy musí vláda zakročiť aj prísnymi opatreniami, pretože ľudia skúšajú pokým to ide.

Noviny, ktoré poslúžia ako chýbajúci toaletný papier

V médiach rezonovali najmä fotky prázdnych regálov na toaletné papiere, je to naozaj tak?

Áno, je to pravda. Nielen to, ľudia v momente, kedy vláda odporučila, aby si spravili zásoby na dva týždne, vykúpili toaletný papier, teplomery, vreckovky, plechovky s fazuľou, ryžu, cestoviny a strukoviny. Je to vidieť, že bežne si človek nespomenie na to, že mať takéto zásoby je nielen ekonomickejšie, ale dokonca nevyhnutné. Možno je to dobré poučenie do budúcnosti, mať vždy zásoby. Ja som sa napríklad naučila robiť vlastné cestoviny, lebo viem, že v najbližšej dobe ich nekúpim. Ale nestažujem sa, aspoň som sa to naučila robiť.

Slovenka je dôkazom toho, že láska hory prenáša. Za svojim partnerom, ktorého spoznala počas Erasmu v Poľsku sa presťahovala až do Austrálie. Foto: Archív S.P.

Niektoré printové médiá dokonca začali tlačiť extra stránky pre ľudí, kvôli nedostatku toaletného papiera.

Internetom sa už šíri video o neempatickom správaní ľudí v obchode, musíme si uvedomiť, že v takomto čase by sme mali podporiť jeden druhého, a že predavačka nemôže za nedostatok tovaru. Je to neľudské a nepomáha to k zlepšeniu situácie.

Vždy musíme začať od seba

Ako sa sama brániš pred koronavírusom? Čo je podľa teba najdôležitejšie?

Spolu s mojím partnerom sme cestovatelia, rovnako ako väčšina ľudí v Austrálii. Neváhali sme ani minútu, aby sme vlastným príkladom ukázali, že jednoducho nie vždy je čas na cestovanie. Určite sa mi to ľahšie hovorí ako niekomu, kto si kúpi letenky z Austrálie na Slovensko za niekoľko tisíc dolárov aj pol roka alebo rok dopredu, aby videl svoju rodinu a potom tú letenku, samozrejme, nechce stornovať. Avšak, naozaj nerozumiem bezhlavému výletovaniu a cestovaniu. Zbytočne to burcuje autority k silným zákazom a ľudí k panike. Vždy musíme začať od seba.

Dodržiavam zvýšené hygienické návyky. Zdržiavam sa doma, okrem nevyhnutých situácii. Vždy nosím mydlo a antibakteriálny gél v batohu. Vyhýbam sa verejným toaletám. Nehanbím sa používať masku na tvár, ktorá sa stala mojím verným kamošom, odkedy tu boli požiare. Nechodím do fitka, do kina ani nikde dobrovoľne. Mentálne nepanikárim, neberiem každú jednu informáciu ako fatálnu a komunikujem s mojimi najbližšími. Je to veľmi dôležité, komunikovať jeden s druhým a upokojiť aj našich najbližších, že je všetko v poriadku.

Austrália sa ešte z požiarov nespamätala. Foto: Archív S.P.

Austrália sa ešte nespamätala z požiarov

Myslíš, že Austrálčania majú k autoritám väčší rešpekt ako Slováci?

To je zaujímavá otázka. Slováci majú úplne iné historické korene a je to vidieť aj na spoločnosti. Vo všeobecnosti si myslím, že aj tu, aj na Slovensku sú si ľudia podobní, pokiaľ ide o takéto problémy. Avšak, tu nemá silu autorita, ale celá komunita, čiže v Austrálii je autoritou konkrétna vláda, federálna, štátna, lokálna, a nie predstaviteľ tejto vlády. V prípade koronavírusu ma prekvapilo, že aj na Slovensku, aj v Austrálii boli ľudia, ktorí si hneď dokázali zmobilizovať svoje plány podľa prevencie a žiaľ aj takí, ktorým prevencia nič nehovorí a necítia sa ničím ohrození. Ak sa v prípade pandémie nedodržiavajú pokyny, je to podľa môjho názoru istá forma sebectva. ktorá nepomôže nikomu.

Ako sa Austrália spamätáva z požiarov. Čo je v krajine témou jedna posledných dní?

Austrália sa určite ešte z požiarov nespamätala. Naďalej sa vedú zbierky a ľudia sa o tom rozprávajú. Každý je požiarmi poznačený, v lete neboli konzistentné teploty, bolo nárazovo horúco, veterno a veľmi dusno. Určite je teraz najviac diskutovanou témou koronavírus, z časti aj pre jeho ekonomické dopady. Po ňom určite nasledujú environmentálne problémy. Od začiatku roka je toho dosť, a preto treba začať od seba.