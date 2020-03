TASR

Únia ligových klubov má plán, ako by dohrala Fortuna ligu

Na snímke prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. marca (TASR) - Únia ligových klubov (ÚLK), ktorá riadi slovenskú najvyššiu futbalovú súťaž Fortuna ligu, oznámila, že schválila nové vyžrebovanie súťaže. To vstúpi do platnosti, pokiaľ sa nepredĺži dvojtýždňový zákaz organizovania športových podujatí, ktoré vydal Ústredný krízový štáb SR.

Fortuna liga by mala odštartovať po reprezentačnej prestávke 4. apríla prvým kolom nadstavbovej časti. „Zdôrazňujeme, že prvoradé sú pre nás zdravie a bezpečnosť hráčov, fanúšikov, funkcionárov a budeme veľmi intenzívne monitorovať a rešpektovať rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ako aj príslušných orgánov. Zároveň však spravíme všetko pre to, aby sa sezóna dohrala a o všetkých dôležitých športových otázkach sa rozhodlo na ihrisku. Ak pôjde všetko podľa optimistického scenára, Fortuna liga odštartuje opäť 4. apríla prvým kolom nadstavby. Pripravili sme viacero možných scenárov, ako budeme pokračovať. Zdá sa nám najlogickejšie, že budeme začínať od prvého kola nadstavby a to najmä vzhľadom na to, že sme skončili základnú časť a ešte nezačali nadstavbu," vyhlásil prezident ÚLK Ivan Kozák v oficiálnej tlačovej správe.

Nová termínová listina počíta s dvomi vsunutými kolami Fortuna ligy do stredu týždňa. Štvrté a ôsme kolo nadstavby by sa mali odohrať v utorky. „Celý program tak prakticky posunieme o tri týždne, no musíme ho aj zhustiť vzhľadom na asociačné termíny a blížiace sa Euro 2020. Veríme, že situácia bude taká, že Fortuna ligu budeme môcť bez problémov dohrať. Samozrejme, riešime aj ďalšie možné krízové scenáre, ktoré je možné vidieť už i v iných krajinách či športoch. Momentálne prebieha komunikácia medzi jednotlivými európskymi ligami a zároveň komunikujeme aj s UEFA či predstaviteľmi Asociácie európskych líg, ktorej sme členom. Tieto subjekty rokujú o tom, aby sa ligy mohli dohrávať v prípade núdze aj počas hracích termínov Ligy majstrov či Európskej ligy. Opakujem, že situácia sa stále mení a zajtra to môže byť celé inak," doplnil Kozák.

Na úprave termínovej listiny i novom vyžrebovaní sa zhodli kluby Fortuna ligy. Aktuálny stav však nemusí byť konečný a definitívny. Situácia sa mení každým dňom a bude závisieť od šírenia ochorenia a nariadení na úrovni štátu. „Situáciu dôsledne monitorujeme. Aktuálne plynie 14-dňový zákaz usporiadania športových podujatí. Ak sa situácia zmení, budeme na ňu promptne reagovať a informovať fanúšikov i športovú verejnosť. V tomto bude zásadné rozhodnutie Ústredného výboru krízového štábu SR," uzatvoril prezident ÚLK.

Na Slovensku pribudlo šesť nových prípadov pacientov s novým koronavírusom a počet infikovaných tak vzrástol na 16. V celej krajine platí od štvrtkového rána mimoriadna situácia. Slovenské úrady evidujú aj infikovanú štvorčlennú rodinu v karanténe v rakúskej prihraničnej obci Kittsee. Počet smrteľných obetí SARS-CoV-2 sa podľa údajov „Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE“ celosvetovo k štvrtku popoludniu zvýšil na 4718, v 116 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u 127 863 osôb.