Celé Taliansko je v karanténe. Do Ríma dokonca pricestoval tím čínskych lekárov, aby pomohol v boji proti epidémii nového koronavírusu. Aj napriek tomu, že situácia je vážna, miestni obyvatelia si spríjemňujú dni. Vychádzajú na svoje balkóny či okná a spievajú, aby aspoň na malý okamih zabudli na to, čo sa deje. Internetom sa začali šíriť viaceré videá, ktoré poukazujú na to, že Taliani ani v ťažkých časoch nestrácajú chuť žiť a zabávať sa.