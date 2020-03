Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Krásna solidarita: Brnianski študenti pomôžu strážiť deti zamestnancov nemocnice

Krásne gesto vzájomnej pomoci a solidarity. Študenti pedagogickej fakulty pomôžu so strážením detí zamestnancov fakultnej nemocnice v Brne.

Ilustračné foto. — Foto: PIxabay/5712495, Facebook/Fakultní nemocnice Brno

BRNO 13. marca - Mimoriadne opatrenia zavedené v Českej republike kvôli šíreniu koronavírusu majú veľké dopady na každodenný život mnohých zamestnancov, organizácii a inštitúcii. V neposlednom rade sa dotýkajú aj zamestnancov nemocníc, ktorí sú v plnom pracovnom nasadení a taktiež riešia kam umiestniť svoje deti, keďže školy boli zatvorené.

Výzva Pedagogickej fakulty

Aj keď internetom kolujú rôzne videá o bezohľadných ľuďoch, ktorí nerešpektujú odporúčania, alebo sa správajú iracionálne vždy sa nájdu aj takí, ktorí sú v časoch núdze ochotní pomôcť.

Ilustračný obrázok. Foto: Facebook/Fakultní nemocnice Brno

Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity vyzvala svojich študentov, aby v dobe, kedy samy do školy nedochádzajú, zareagovali na výzvu Fakultnej nemocnice Brno, ktorá hľadá náhradnú starostlivosti pre deti svojich zamestnancov.

Veľká chuť pomáhať

Študenti začnú od 16. marca organizovať voľnočasové aktivity pre deti sestier či lekárov, ktoré sa spoja do malých detských skupín v bohunickom kampuse. O každú skupinu by sa mali starať dvaja študenti. Na deti čakajú voľnočasové aktivity.

Výzva pre študentov bola zverejnená predvčerom a potrebný počet bol naplnený takmer okamžite. „Bol som veľmi milo prekvapený obrovským záujmom zo strany študentov, ktorý sme registrovali len pár hodín po zverejnení výzvy. Vysoko oceňujem ich rozhodnutie pomôcť druhým v núdzi v takto závažnej spoločenskej situácii, “ cituje slová Jiřího Němca, dekana Pedagogickej fakulty MU, web univerzity.

Ďalšia pomoc

Priamo vo Fakultnej nemocnice Brno už pomáhajú študenti Lekárskej fakulty MU. Univerzita pripravuje aj systém, ktorý by umožnil zapojiť do dobrovoľníctva aj študentov z ďalších fakúlt. Pomoc by sa mohla zamerať napríklad na seniorov.