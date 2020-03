Dobré noviny

Dnes o 21:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Narušili všetky Hollywoodske štandardy: Tom Hanks to so svojou ženou ťahá už desiatky rokov

Vernosť a láska sú veci, ktoré títo manželia spĺňajú dokonale.

— Foto: Adn/Instagram

LOS ANGELES 13. marca - Tom Hanks patrí k najúspešnejším hercom vôbec. Dosvedčuje to obrovské množstvo ocenení, z ktorých najviac vyčnievajú dve Ceny akadémie, ľudovo zvané Oscary, (Philadelphia, Forrest Gump). Je úspešný na všetkých frontoch, no nijaký front sa nevyrovná tomu s názvom osobný život. Veď koľko hercov či iných celebritných osobností, končí svoje kariéry v depresiách či závislostiach na alkohole a drogách. Tom Hanks je prototypom dokonalej slávnej osobnosti s usporiadaným súkromným životom.

Prominentný pár, ktorý rúca predsudky

Bezsenné noci v Seattli, Philadelphia, Forrest Gump, Apollo 13, Zachráňte vojaka Ryana, Láska cez internet, Zelená míľa, Stroskotanec, Chyť ma, ak to dokážeš, Da Vinciho kód, Atlas mrakov a nespočetné množstvo ďalších. To je zoznam filmových snímkov, v ktorých sa ako hlavný protagonista predstavil kučeravý rodák z Concordu v Kalifornii. Málokto však vie, že so svojou manželkou tvoria pár už od roku 1988, čo znamená krásnych 32 rokov spoločného života.

Od sedemdesiatych rokov bol Tom ženatý s inou americkou herečkou, Samanthou Lewisovou, s ktorou má dve deti: Colina, ktorý je taktiež hercom, a Elizabeth. V roku 1981 sa spoznal so svojou budúcou manželkou, Ritou Wilsonovou. O šesť rokov neskôr sa Hanksovci rozviedli a v roku 1987 sa „novou“ pani Hanksovou stala Rita.

Veľký deň pre pani Hanksovú

Rita tiež patrí k sledovaným osobnostiam Holywoodu. Niet preto divu, že jej takto prbiližne pred rokom vyrobili hviezdu, ktorú usadili na slávnej Walk of Fame v Los Angeles. Na tejto slávnosti herečku sprevádzali jej muž a kolegyňa z hereckej brandže Julia Robertsová.

Obľúbený pár pred niekoľkými rokmi Foto: Flickr

V uplynulých dňoch manželia Hanksovci oznámili svetu prostedníctvom Tomovho Instagramu, že ani oni sa počas svojho pobytu v Austrálii nevyhli novému koronavírusu. Pozitívne výsledky ich lekárskych testov oznámili vo štvrtok.

Tom informoval svojich fanúšikov o situácii na Instagrame

„Ahoje priatelia, Rita a ja sme v Austrálii. Cítili sme sa trochu unavení, akoby sme mali nádchu, a nejaké telesné bolesti. Aby sme postupovali správne, ako je teraz vo svete potrebné, nechali sme sa otestovať na koronavírus, a testy nám vyšli pozitívne,“ napísal 63-ročný Hanks v príspevku na Instagrame.

Dodal, že so svojou rovnako starou manželkou budú teraz izolácii a pod dohľadom kým to bude z bezpečnostných dôvodov potrebné, pričom fanúšikov sa chystajú o svojom stave informovať na sociálnych sieťach.

Herec v príspevku poprosil ľudí, aby postupovali podľa toho, čo odborníci radia

Herecký pár po potvrdení koronavírusu izolovali v nemocnici v meste Gold Coast na východe Austrálie, oznámili zdravotníci z austrálskeho štátu Queensland. Budú tam podľa jeho slov dovtedy, dokedy to bude potrebné, aby nenakazili nikoho iného. Hanks je prvou legendárnou hollywoodskou hviezdou, ktorá verejne oznámila, že má koronavírus, píše AFP. Agentúra pripomína, že tento herec v minulosti tiež informoval, že trpí cukrovkou tzv. sekundárneho typu, ktorá sa považuje v súvislosti s koronavírusom za rizikový faktor

Manželom Hanksovcom želáme predovšetkým skoré uzdravenie a veľa spoločných rokov aj do budúcnosti.