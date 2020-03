Dominika Pacigová

Dnes o 09:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Liek na koronavírus by mohol byť už v máji, hovorí český biochemik

Odborníci veria, že vo vývoji je skoro hotový liek, ktorý by mohol pomôcť v čase šíriaceho sa koronavírusu.

Foto: Ilustračné, na snímke je testovanie koronavírusu a lekári. — Foto: TASR / AP

PRAHA 13. marca - Zatiaľ čo počet nakazených v Číne klesá, európske krajiny bojujú s koronavírusom. Vedci sa tak snažia nájsť liek, ktorý by mohol vyliečiť tisícky pacientov. Najsľubnejším kandidátom, ktorý by mohol pomôcť, je látka remdesivir. O momentálnej situácii prehovoril pre Radiožurnál biochemik z Ústavu organickej chémie a biochémie Akadémie vied Jan Konvalinka.

Testovanie je v pokročilom štádiu

Látku remdesivir vyvinula firma Gilead pred šiestimi rokmi v čase epidémie eboly. Keď už bola látka vyvinutá, testovali ju aj na iné vírusy. Odborníci zistili, že práve táto látka je účinná na SARS, ktorý je podobný novému koronavírusu.

Látku už v dnešných dňoch testujú. „Testovanie je v pokročilom štádiu a investuje sa doň veľa peňazí. Prvé výsledky by mali byť v apríli,“ povedal Jan Konvalinka. Konvalinka poskytol rozhovor aj portálu Aktualne.cz. Pozrieť si ho môžete nižšie. Okrem iného v ňom hovorí, že liek by teoreticky mohol byť dostupný už v máji, normálne však takéto procesy trvajú aj roky.

Podľa jeho slov by vývoj úplne nového lieku stál miliardu dolárov a išlo by o zdĺhavý proces, ktorý by mohol trvať desať až pätnásť rokov. Odborníci pracujú aj na vývoji vakcíny, no podľa Konvalinku jej vývoj trvá až osemnásť mesiacov, čo predstavuje veľmi dlhú dobu čakania v čase šíriaceho sa koronavírusu. „Preto je skvelé, že máme vo vývoji snáď hotový liek, ktorý môže fungovať,“ dodal biochemik.

Celý rozhovor s Janom Konvalinkom si môžete prečítať na stránke irozhlas.cz.