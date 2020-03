TASR

Rugani z Juventusu sa cíti dobre, Ronaldo uviazol na Madeire

V karanténe v rodnom Portugalsku musí zostať aj hviezdny Cristiano Ronaldo.

Futbalista Juventusu Turín Cristiano Ronaldo — Foto: TASR/AP

Turín 12. marca (TASR) - Taliansky futbalista Daniele Rugani mal pozitívny test na koronavírus. Je to prvý prípad v najvyššej talianskej súťaži a keďže jeho klub Juventus Turín je účastník play off európskej Ligy majstrov, je to zrejme definitívna rana tejto prestížnej súťaži v prebiehajúcej sezóne. Juventus je navyše vedúci tím najvyššej domácej súťaže a bojuje o deviaty majstrovský titul v rade.

„Cítim sa dobre. Chcem ubezpečiť všetkých, ktorí majú o mňa obavy, že som OK. Žiadam zároveň, aby sa všetci riadili pokynmi, pretože vírus si nevyberá. Spravte to pre seba a vašich blízkych,“ odkázal vo štvrtok 25-ročný Rugani. U obrancu „starej dámy“ sa symptómy ochorenia COVID-19 neprejavili, informoval taliansky klub.

Prvý hráč Serie A s touto diagnózou hral naposledy 22. februára, ale minulú nedeľu sedel s ostatnými náhradníkmi na lavičke v šlágri kola proti Interu Miláno. Za hostí odohral celý zápas slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar. Rugani bol aj na lavičke v prvom osemfinálovom zápase LM v Lyone v stredu 26. februára.

Rugani je aj vôbec prvý známy prípad infikovaného futbalista z top líg Európy, navyše je aj reprezentant, za Taliansko nastúpil v siedmich zápasoch. Klub vydal informáciu, že Ruganiho izolovali a aj „všetkých, ktorí s ním boli v kontakte“.

V karanténe v rodnom Portugalsku musí zostať aj hviezdny Cristiano Ronaldo. Kanonier Juventusu po výhre 2:0 nad Interom odcestoval do Madeiry za matkou, ktorá mala začiatkom marca mozgovú príhodu.

Inter Miláno ako posledný súper Juventusu v reakcii na pozitívny test Ruganiho až do odvolania „pozastavil všetky súťažné aktivity“. Informoval o tom na svojom webe. Klub podľa stanoviska podnikne všetky potrebné kroky podľa odporúčaní úradov, čo bude podľa agentúry AP s najväčšou pravdepodobnosťou znamenať karanténu pre celý realizačný tím i hráčov, vrátane Škriniara. Štvrtkový plánovaný osemfinálový duel Interu v Európskej lige proti Getafe už predtým odložili, keďže španielsky klub odmietol vycestovať do Milána.