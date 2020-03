TASR

Dnes o 18:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vedenie Slovenskej basketbalovej ligy rozhodlo o ukončení sezóny

Účastníci Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) spolu s riaditeľom súťaže Petrom Mičudom rozhodli o ukončení sezóny 2019/2020.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. marca (TASR) - Účastníci Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) spolu s riaditeľom súťaže Petrom Mičudom rozhodli o ukončení sezóny 2019/2020. Dôvodom je šíriaci sa nový koronavírus. Situácia v posledných dňoch sa vyvinula tak, že z viacerých aspektov nebolo iné riešenie ako predčasné ukončenie sezóny.

V pondelok 9. marca vydal Ústredný krízový štáb SR zákaz organizácie všetkých športových podujatí v krajine minimálne do 23. marca. Postupne sa k tomu pridalo zatváranie škôl a hál, čo mnohým klubom skomplikovalo tréningový proces. Navyše, od štvrtka platí mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda.

Vo štvrtok zaznamenali ďalších šesť prípadov koronavírusu, celkovo na Slovensku hlásia šestnásť nakazených. Slovenské úrady tiež evidujú aj infikovanú štvorčlennú rodinu v karanténe v rakúskej prihraničnej obci Kittsee.

Kluby sa jednohlasne zhodli, že vzhľadom na vývoj situácie na Slovensku a vo svete ukončuje, k 12. marcu súťažný ročník 2019/2020. „Samozrejme, je nám ľúto, že k niečomu takémuto muselo prísť, ale v prvom rade nám ide o zdravie fanúšikov, hráčov, trénerov a funkcionárov. Situáciu na Slovensku nemožno podceňovať, práve naopak, s plnou vážnosťou k nej pristupujeme. Trend z posledných dní je jasný, po celej Európe sa predčasne ukončujú, respektíve na neurčito odkladajú súťaže, podujatia a ligové súťaže. Všetci sme hľadali riešenie, aby sme k tomuto kroku nepristúpili, no situácia s koronavírusom nabrala rýchly spád. S ťažkým srdcom, ale za jednohlasnej podpory všetkých účastníkov SBL sme sa preto k dnešnému dňu rozhodli predčasne ukončiť sezónu 2019/2020,“ povedal pre portál basketliga.sk riaditeľ SBL Peter Mičuda.

SBL po tomto kroku požiada Hraciu komisiu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA), aby formálne a právoplatne ukončila aktuálny súťažný ročník. „Situáciu s koronavírusom ťažko predpovedať, preto by bolo z našej strany nezodpovedné, aby súťaž prípadne pokračovala aj za cenu toho, že by sa hrala bez divákov. Všetky aspekty sú v tomto prípade druhoradé, hlavná je bezpečnosť a zdravie všetkých. Aký to bude mať dopad na ligu, o tom je zatiaľ v tejto chvíli predčasné hovoriť,“ dodal Mičuda.