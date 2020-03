TASR

Mestá na Slovensku prijímajú pre koronavírus ďalšie opatrenia

Od piatku 13. marca budú v Banskej Bystrici na päť dní zatvorené všetky základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj mestské detské jasle.

Vedenie mesta prijalo toto rozhodnutie v nadväznosti na to, že od štvrtka platí na celom území SR mimoriadna situácia. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že ďalej budú postupovať v zmysle nariadenia centrálneho krízového štábu SR.

„Najúčinnejšou ochranou je prevencia a zodpovedné správanie sa obyvateľov. Preto dnešný deň využijeme na to, aby sme do všetkých našich základných a materských škôl a detských jaslí dodali informácie o tom, ako počas tohto obdobia znížiť riziko infekcie koronavírusom. Znamená to, že riaditelia našich škôl, škôlok a jaslí dostanú nariadenie, aby poučili deti, respektíve rodičov, ako sa správať počas voľných dní," konštatovala Marhefková.

Mesto vyzýva aj zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení, aby postupovali rovnakým spôsobom. Podľa Marhefkovej v obmedzenom režime bude v piatok fungovať aj mestský úrad. V prípade potreby treba kontaktovať zamestnancov telefonicky alebo e-mailom. Namiesto podateľne možno použiť elektronickú schránku podatelna@banskabystrica.sk alebo telefónne číslo 048/40 30 322.

Situáciu bude mesto Banská Bystrica naďalej monitorovať a o aktuálnom vývoji obyvateľov informovať. Podľa informácií zo štvrtkového rána od regionálneho hygienika banskobystrického regionálneho úradu verejného zdravotníctva doposiaľ v meste nebol potvrdený ani jeden prípad nákazy.

UKF zatvára internáty, zahraničným študentom odporučila ukončenie pobytu

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre zatvára svoje internáty. Všetkých slovenských študentov vyzvala, aby najneskôr do piatka obeda internáty opustili. Všetkým zahraničným študentom odporučila predčasné ukončenie pobytu a návrat domov. UKF o tom informovala vo štvrtok na svojej webovej stránke.

Univerzita zároveň zakázala svojim zamestnancom i študentom účasť na zahraničných pracovných cestách. „Študentom a zamestnancom UKF, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, dôrazne odporúčame ich návrat domov. Všetkých žiadame, aby svoj pobyt v zahraničí ukončili korektne. Je potrebné svoje rozhodnutie oznámiť, najlepšie elektronicky, kontaktným osobám v zahraničí, ako aj na UKF," informovala o tom univerzita.

Zároveň požiadala všetkých zamestnancov a študentov, aby sa po návrate zo zahraničia podrobili dobrovoľnej domácej karanténe v trvaní 14 dní. „Žiadame zamestnancov UKF, aby o tejto skutočnosti informovali svojich priamych nadriadených. Toto opatrenie sa týka služobných, ako aj súkromných zahraničných ciest," konštatuje univerzita.

Aj mesto Krupina ruší podujatia

Viacero podujatí, ktoré sa mali konať v Krupine v najbližších dňoch či týždňoch, sa pre obavy z rozširovania nového koronavírusu ruší. Informuje o tom stránka mesta. Konať sa nebude Beh oslobodenia Krupiny, ktorý mal byť v sobotu 14. marca. Zrušené sú aj oslavy 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča, ktoré mali vyvrcholiť slávnostným programom 30. marca.

Svoje brány zatvorilo už v utorok (10. 3.) aj tamojšie kino Kultúra, kde sa zrušili všetky filmové predstavenia a kultúrne podujatia v mesiaci marec. Mesto uzatvorilo aj budovu domu dôchodcov. Neuskutoční sa ani odber krvi plánovaný na 13. marca v priestoroch spoločnosti Brother Industries Slovakia.