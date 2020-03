Dominika Pacigová

Dnes o 21:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vybudovali si kariéru a sú hrdými rodičmi. 13 celebrít, ktoré vychovávajú dvojičky

Na snímke je herec Jensen Ackles a herečka Zoe Saldana spolu s ich ratolesťami. — Foto: Instagram - jensenackles / zoesaldana

Bez svojich ratolestí si už nevedia predstaviť život. Pozrite si rozkošné fotky 13 celebrít, ktoré vychovávali alebo ešte vychovávajú dvojčatá.

WASHINGTON 14. marca - Starostlivosť o dvojičky je určite náročnejšia, no nemusí byť nočnou morou. Dokonca niektoré štúdie poukazujú na fakt, že matky, ktorým sa narodili dvojičky, môžu mať takmer o polovicu väčšiu depresiu. No výnimky potvrdzujú pravidlo. Pozrite si 13 celebrít, ktoré výchovu dvojičiek zvládli ľavou zadnou, uvádza portál Bright Side.

Mariah Carey a jej dvojčatá Moroccan a Monroe

Koncom roka 2019 sa Mariah tešila z úspechu. Jej pieseň All I Want For Christmas is You konečne zvíťazila v americkej hitparáde. Speváčka, textárka a hudobná producentka je však aj hrdou mamou. Moroccana a Monroe pripravuje na kariéru, na Instagrame častokrát poukazuje na ich talent.

Na snímke je Mariah Carey a jej dvojičky Moroccan a Monroe. Foto: Instagram - mariahcarey

Jennifer Lopez a jej dvojičky Max a Emme

Jennifer porodila dvojčatá v roku 2008. Max vyzerá ako verná kópia svojho otca. Emme zdedila očividne talent nielen po mame, ale aj po otcovi. K Jennifer sa dokonca pripojila aj počas veľkolepého predstavenia Super Bowl v roku 2020.

Jennifer Lopez zverejnila fotografiu spred dvanástich rokov, keď porodila dvojičky. Foto: Instagram - jlo

Beyoncé a jej dvojičky Sir a Rumi

Keď sa Beyoncé narodili dvojičky, mnohí jej fanúšikovia čakali, kedy zverejní prvé fotky. 14. júla 2017 napísala na Instagrame, že jej dvojičky slávia mesiac.

Beyoncé pózovala s dvojčatami v čase, keď oslavovali jeden mesiac. Foto: Instagram - beyonce

Zoe Saldana a jej dvojčatá Cy Aridio a Bowie Ezio

Zoe porodila synov v 32. týždni tehotenstva. Aj napriek tomu, že prežívala ťažšie obdobie, v dnešných dňoch je šťastná, že je všetko v poriadku. Chlapci majú aj mladšieho brata, ktorý sa volá Zen.

Zoe s jej dvojčatami. Foto: Instagram - zoesaldana

Celine Dion a jej dvojičky Eddy a Nelson

Celine má synov so zosnulým manželom Reném Angélil. Aj napriek tomu, že René umrel v roku 2016, každý večer držia jej synovia fotku otca a prihovárajú sa mu. Pred spaním mu poprajú dobrú noc.

Celine Dion s jej chlapcami. Foto: Instagram - celinedion

Julie Bowen a jej dvojičatá John a Gus

Zaujímavosťou je, že Julie bola tehotná v čase, keď začala nakrúcať Modern Family. Pozorní diváci si mohli všimnúť, že už v prvej epizóde mala menšie bruško.

Herečka spolu so synmi. Foto: Instagram - itsjuliebowen

Madonna a jej dvojičky Stella a Estere

Madona si adoptovala štyri deti z africkej krajiny Malawi. Americká popová hviezda si v roku 2008 adoptovala syna Davida a o rok neskôr dcérku Mercy. V roku 2017 vyplnila dokumenty na adopciu ďalších dvoch detí z Malawi. Taktiež pomohla s výstavbou nemocnice, čím chcela prejaviť vďačnosť.

Na snímke je Stella a Estere. Foto: Instagram - madonna

Rebecca Romijn a jej dvojičky Dolly a Charlie

Rebecca priznala, že starostlivosť o dvojčatá nebola jednoduchá, ale teraz, keď vyrástli, sa teší z ich každého úspechu.

Rebecca pridáva fotky so svojimi dievčatami. Foto: Instagram - rebeccaromijn

Chris Hemsworth a jeho dvojičky Tristan a Sasha

Herec sa teší, že má dvojičky. Snažil sa ich vychovávať úplne rovnako, no aj napriek tomu sú súrodenci odlišní. Zatiaľ čo Tristan je veľmi pokojný, Sasha je malým rebelom. Chlapci majú aj staršiu sestru, ktorá sa volá India.

Jensen Ackles a jeho dvojičky Zeppelin a Arrow

Mnohí si myslia, že Jensen dal svojmu synovi meno po slávnej rockovej kapele Led Zeppelin, no spolu s manželkou mali na to omnoho vážnejší dôvod. Práve preto sa rozhodli, že synovi dajú symbolické meno Zeppelin. Pokiaľ ide o ich dcéru, Jensen chcel, aby mala iniciály AA.

Rodina na výlete v New Orleans. Foto: Instagram - jensenackles

Gordon Ramsay a jeho dvojčatá Jack a Holly

Aj napriek tomu, že Jack a Holly sú dospelí, každé narodeniny oslavujú spolu. Na osemnáste narodeniny si pripravili niečo špeciálne. Trénovali a absolvovali londýnsky maratón s cieľom podporiť ich mamu, ktorá v tom čase potratila.

Chlapci v čase, keď oslavovali osemnáste narodeniny. Foto: Instagram - gordongram

Patrick Dempsey a jeho dvojičky Sullivan a Darby

Podobne, ako dvojčatá Chrisa Hemswortha, aj Sullivan a Darby sú odlišní. Darby je veľmi pokojný, zatiaľ čo Sullivan je malým rebelom. Chlapci majú aj sestru, ktorá sa volá Talula.

Patrick publikoval na Instagrame dve fotky. Jednu z detstva chlapcov a túto. Na fotke sú chlapci v čase, keď oslavovali trinásť rokov. Foto: Reprofoto Instagram - patrickdempsey

Michael Strahan a jeho dvojičky Sophia a Isabella

Michael je hrdým otcom. Dievčatá po ňom zdedili talent, majú nádherný hlas a profesionálne sa venujú jazde na koni.