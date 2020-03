Ľubomíra Somodiová

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Riaditeľ pražskej nemocnice: Každý deň volajte osamelým starým rodičom. Sú najviac ohrození

Miloslav Ludvík, riaditeľ pražskej Fakultnej nemocnice Motol, považuje súčasný vývoj v šírení koronavírusu za alarmujúci najmä pre starých ľudí, ktorí žijú často sami.

Ilustračná foto. — Foto: Facebook/Miloslav Ludvík, TASR/ Dušan Hein

PRAHA 12. marca - Koronavírus najvážnejšie postihuje najmä starších ľudí. Štúdia, o ktorej píše aj BBC, ukázala, že na nový koronavírus v Číne zomrelo len 0,2% detí, zatiaľ čo až 15 % nakazených ľudí, ktorí mali viac ako 80 rokov.

Pre seniorov môže mať vírus tragický koniec

Miloslav Ludvík, riaditeľ pražskej nemocnice Motol, preto vyzýva ľudí, aby sa snažili so svojimi staršími príbuznými udržiavať aspoň telefonický alebo online kontakt. V prípade, že sa vírusom nakazí osamelý senior, môže to mať fatálne následky, pretože mu nemá, kto zavolať pomoc a on sám nemusí vedieť situáciu správne vyhodnotiť. Informujú o tom Novinky.cz.

Neváhajte privolať pomoc

„Každý deň volajte starým rodičom a prastarým rodičom, ak budú kašlať a dusiť sa, kontaktujte lekára alebo im rovno privolajte sanitku,“ žiada riaditeľ nemocnice.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Všímajte si aj starších susedov

„V súčasnosti je v karanténne čoraz viac ľudí, apelujem na nich, aby nezabudli na svojich rodičov a starých rodičov. Všímať by si mali aj starších susedov a známych ľudí nad 60 rokov,“ obracia sa lekár na verejnosť.

„Môže to končiť ťažkými zápalmi pľúc, pneumóniou,“ upozorňuje Ludvík. Každý by si mal podľa jeho slov v tento čas nájsť chvíľku a každý deň zavolať starším rodičom či starým rodičom, aby sa nič také nestalo.

Ide príkladom

„Ja sám mám 83-ročnú matku. Každý deň jej budem volať a kontrolovať ju, ako sa cíti,“ dodal.

Problém je, že tento vírus je nepreskúmaný. Ludvík nevie o prípade, kedy by koronavírusu podľahlo dieťa do veku 9 rokov a do osemnástich rokov je úmrtnosť rádovo len okolo niekoľko promile.

„Na druhú stranu nikto nevie, čo táto choroba urobí s dieťaťom s oslabenou imunitou, po transplantácii či ťažkej dopravnej nehode, prípadne s onkologickým pacientom,“ dodal riaditeľ pražskej nemocnice.

Česko má momentálne potvrdených 94 prípadov nákazy koronavírusom. Z toho sú tri deti. Najmladšie má iba 2 roky a dve ďalšie majú 12 rokov.