Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovenka v Singapure natočila video, ako sa už druhý mesiac úspešne chráni pred koronavírusom

V Singapure sa zatiaľ vyliečilo viac ako 70 % nakazených a nemali žiadne fatálne prípady.

Ingrid sa úspešne chráni pred koronavírusom v Singapure — Foto: YouTube

BRATISLAVA 11. marca - Slovenka Ingrid Visolajská žije v Singapure. Ako uvádza na svojom profile na Facebooku, denne dostávala množstvo otázok ohľadom koronavírusu a toho, ako sa jej žije v cudzej krajine počas epidémie. Podľa jej slov si vo veľkomeste, kde býva, so zastavením šírenia nákazy poradili naozaj bravúrne.

Ingrid radí, ako sa úspešne vyhýbať koronavírusu

Kým jej prvé video bolo zamerané na to, ako robí krajina úspešné opatrenia pred rozšírením vírusu, druhé smerovala skôr na to, ako sa ona sama úspešne chráni už druhý mesiac pred koronavírusom. Vo videu uvádza 5 spôsobov, ktoré môžu pomôcť každému. V Singapure sa zatiaľ vyliečilo viac ako 70 % nakazených a nemali žiadne fatálne prípady.

Dôležitá je osobná hygiena a hlavne izolácia ľudí s príznakmi, či tých ktorí prišli do kontaktu s potencionálne infikovanými prípadmi alebo cestovali do zahraničia.

„Nedotýkajte sa tváre, úst ani nosa, keďže je to možná cesta, ako sa môže vírus dostať do vášho tela. Nezabúdajte na to, že váš mobilný telefón môže zachytiť baktérie, ktoré sa tam môžu udržať až 24 hodín. Treba ich preto pravidelne čistiť a dezinfikovať povrchy,“ uvádza Ingrid vo videu.

Ochranné rúška sú určené pre nakazených, alebo pre ľudí, ktorí prichádzajú do styku s chorými. Ak sa ale rozhodnete pre rúško aj v prípade, že ste zdraví, bude účinné len v prípade, keď s ním viete zaobchádzať správne a nebudete ho napríklad chytať so špinavými rukami alebo ho použivať znečistené.

Ingrid tiež radí, ako najefektívnejšie posilniť imunitu a prečo je pobyt na slnku dôležitý.

„Ak ste práve chorí, alebo máte podozrenie, že ste prišli do styku s chorým človekom, prosím, nebuďte ľahostajní k ostatným a zostaňte doma. Kapacita nemocníc na Slovensku s ICU je limitovaná a pokiaľ budeme situáciu podceňovať, a chorí sa zdržiavať na verejnosti, tak môžu čísla nakazených rapídne stúpať,“ hovorí Ingrid.

Singapur dostal situáciu pod kontrolu aj vďaka mentalite, ktorá kombinuje britskú disciplínu a čínsku pracovitosť

Mentalita Ázie je odlišná od Európskej, aj pred vypuknutím koronavírusu sa považovalo za sociálne neprípustné zdržiavať sa v práci, ak je človek chorý. Chorí ľudia tu vždy nosili masky v rámci ohľaduplnosti k ostatným. „Po 2 mesiacoch od objavení prvých prípadov máme dnes v Singapure len okolo 160 potvrdených prípadov, aj kvôli tomu že ľudia rešpektujú vládne pokyny od prvých dní vypuknutia, riadia sa nimi a chorí ľudia sa na verejnosti v žiadnom prípade nezdržiavajú. Ale aj napriek prísnym opatreniam tu začali v posledných dňoch stúpať prípady cudzincov, ktorí boli infikovaní v Európe a Singapurská vláda mala dnes kvôli tomu mimoriadne zasadnutie,“ prezradila Ingrid pre portál Dobré noviny.