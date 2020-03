Dušana má podozrenie na koronavírus. Je v domácej karanténe a jej slová by si mal prečítať každý

Klaudia Fiolová

Dušana prosí ľudí naokolo, aby boli ohľaduplní a neukazovali na nikoho prstom, kto robí opatrenia.

MARTIN 12. marca - Dušana Mazorová je z Martina a mala podozrenie na koronavírus, preto urobila všetky potrebné opatrenia. O jej skúsenosti v nemocnici sa podelila na svojom Facebooku, kde vyvolala medzi ľuďmi veľkú diskusiu.

Dušana prosí ľudí, aby boli ohľaduplnejší

Dušana dostala veľa správ od svojich známych, keď médiá zverejnili, že v Martine je podozrenie na koronavírus. Aby upokojila situáciu, zverejnila dlhý príspevok, v ktorom podrobne opisuje, aký bol priebeh, kým jej v nemocnici zistili, že má koronavírus.

„Moja osobná skúsenosť posledného týždňa v Martine v spojitosti s týmto korona šialenstvom zatiaľ nie je pozitívna, ale nie je to zrovna z lekárov, ale skôr z ľudí okolo nás. V piatok ma z pohotovosti poslali na urgent, lebo mi nevedeli urobit crp, z urgentu pri informácii, že mám horúčky, odkedy sme sa vrátili z kúpeľov v Polsku, ma okamžite poslali na infekčné,“ píše Dušana. V nemocnici jej odobrali vzorky a poslali ju domov, aby tam zostala minimáne dva týždne spolu aj s rodinou.

Aj jej deti vykazujú znaky vírusu

„Od včera mám deti v horúčkach, majú suchý kašeľ, klepe ich zimnica, ale dovolala som sa tak akurát našej pediatričke, ktorá im predpísala Trifed a Pamykon s tým, že dúfajme, že to je "len" chrípka,“ opisuje momentálnu situáciu na Facebooku. Neskôr, keď sa dovolala svojmu lekárovi, či má pozitívne výsledky na koronavírus, jej oznámili, že jej stery lekár neposlal do Bratislavy. „Sestra ma nevidela v systéme. Zavolal mi späť priamo lekár, ktorý ma prijal na infekčnom, že on podľa svojho uváženia moje stery do Bratislavy neposlal. Myslieť si, že máme niečo pod kontrolou, je viac ako odvážne,“ píše Martinčanka.

Teraz je doma s rodinou a keď vychádzajú von z domu, majú ochranné rúška aj gumené rukavice, aby nenakazili nikoho z ich okolia. Niektorí ľudia sú ale menej ohľaduplní a problém vidí Dušana práve v ich správaní. „Pár hodín dozadu za mnou prišla uplakaná už pomaly 9 ročná dcéra, že mala rúško a gumené rukavice, keď išla vyniesť smeti, a zažila celú kopu blbých komentárov od susedov a deciek vonku.“ Preto prosí aj ľudí v obchodoch, aby boli naozaj ohľaduplní a nebrali to na ľahkú váhu. Treba si pomáhať navzájom a nie ukazovať prstom na ľudí, ktorí majú rúška a rukavice, aby ochránili iných pred prípadným nakazením.

