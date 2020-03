TASR

NHL: McDavid oslávil návrat gólom, Edmonton však podľahol Winnipegu

Hokejisti Los Angeles natiahli víťaznú sériu v NHL na sedem zápasov.

Connor McDavid z Edmontonu skóruje do siete Winnipegu — Foto: TASR/AP

New York 12. marca (TASR) - Hokejisti Los Angeles natiahli víťaznú sériu v NHL na sedem zápasov. V noci na štvrtok doma zdolali Ottawu 3:2. Hosťom nestačilo ani 36 úspešných zákrokov brankára Craiga Andersona.

O triumfe Kings rozhodol v 56. minúte český útočník Martin Frk. Napriek víťaznej šnúre nemajú už „králi“ reálnu šancu postúpiť do play off, po veľmi slabom štarte do sezóny strácajú na druhú pozíciu s voľnou kartou v Západnej konferencii 14 bodov.

„Vedeli sme, že sme schopní takto hrať. Len škoda, že sa to neotočilo skôr v sezóne. Hráme sebavedomo, pritom dostatočne tvrdo a bavíme sa hokejom," povedal pre nhl.com kapitán LA Anže Kopitar.

V dohrávanom zápase v Anaheime triumfovali hráči St. Louis 4:2. Dvomi gólmi pomohol k víťazstvu hostí obranca Alex Pietrangelo. Obhajca titulu vyhral desiaty z uplynulých dvanástich súbojov a upevnil si postavenie na čele Centrálnej divízie i celej Západnej konferencie.

Duel sa začal za stavu 1:1 po tom, ako ho 11. februára prerušili v prvej tretine pre kolaps obrancu Blues Jaya Bouwmeestera. Ten skolaboval na striedačke v 8. minúte a museli ho oživovať. „Snažili sme sa sústrediť na zápas a už na tú udalosť veľmi nemyslieť. Odviedli sme dobrú prácu, keď sme zostali koncentrovaní až do konca,“ poznamenal Pietrangelo.

Bouwmeesterovi sa vďaka rýchlemu zásahu lekárskemu tímu podarilo obnoviť srdcovú činnosť a previezli ho do nemocnice, neskôr mu kardiológovia v Anaheime voperovali implantovateľný kardioverter-defibrilátor (ICD), ktorý sleduje a upravuje srdcové arytmie. Jeho zdravotný stav sa postupne zlepšil a prepustili ho domov. Sezóna sa však pre neho skončila a je otázne, či sa ešte niekedy vráti na ľad.

Blues si v tabuľke udržali dvojbodový náskok pred Coloradom, ktoré doma zdolalo New York Rangers 3:2 po predĺžení. Víťazný gól Avalanche strelil v 63. minúte J.T. Compher, pri všetkých troch zásahoch domácich asistoval nováčik Cale Makar. „Jazdci“ tuho bojujú o vyraďovačku, od Columbusu, ktorý si drží na východe druhú voľnú kartu, ich delia dva body.

Hráči Chicaga na svojom ľade zvíťazili nad San Jose 6:2 a za postupovými pozíciami do play off zaostávajú o šesť bodov. Domáci nováčik Dominik Kubalík dosiahol 30. gól v tejto sezóne. Český krídelník sa stal piatym nováčikom v klubovej histórii, ktorý v premiérovej profiligovej sezóne strelil 30 gólov.

Dvomi presnými zásahmi sa pod výhru podpísal Patrick Kane, Alex DeBrincat zaznamenal tri asistencie. Veterán v službách „žralokov“ Joe Thornton odohral svoj 1636. zápas v kariére, čím sa osamostatnil na deviatom mieste historického poradia NHL, keď sa „odpútal“ od Scotta Stevensa.

Do zostavy Edmontonu sa po chorobe vrátil kapitán Connor McDavid, Oilers však doma podľahli Winnipegu 2:4. Dvadsaťtriročný útočník vynechal duel s Vegas a návrat na ľad oslávil 34. zásahom v sezóne. Dvoma gólmi sa na triumfe Jets podieľal Kyle Connor.

Winnipeg vybojoval štvrtú výhru v rade a vrátil sa na postupovú pozíciu, aktuálne si drží prvú voľnú kartu na západe. Edmonton je druhý v Pacifickej divízii. „Bol to divný zápas. Niekoľkokrát sme v poslednej chvíli zabránili súperovi v strelení gólu, čím sme sa udržali v hre a ako zápas ďalej plynul, dokázali sme premeniť naše šance,“ zhodnotil duel kapitán Jets Blake Wheeler, ktorý si pripísal gól a asistenciu.