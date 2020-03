TASR

Liga majstrov: Atletico vyradilo obhajcu trofeje Liverpool, PSG postúpilo cez Dortmund

Diego Simeone a jeho radosť po druhom góle Marcosa Llorenteho — Foto: TASR/AP

Bratislava 11. marca (TASR) - Futbalisti FC Liverpool neobhája triumf v Lige majstrov. V stredajšej osemfinálovej odvete prehrali s Atleticom Madrid 2:3 po predĺžení, hoci viedli už o dva góly. Prvý duel prehrali v Madride 0:1.

Postup zabezpečili Atleticu dvoma golmi Marcos Llorente a jedným Alvaro Morata.Vo štvrťfinále je aj Paríž St. Germain, ktorý triumfoval pred prázdnymi tribúnami v Parku princov nad Borussiou Dortmund 2:0. Z prvého stretnutia doháňal manko 1:2.

Liverpool v zostave už aj s uzdraveným kapitánom Hendersonom začal výrazne aktívnejšie a vysokým napádaním si vytváral tlak na súperovej polovici. Alex Oxlade-Chamberlain na konci prvej štvrťhodiny prvýkrát donútil brankára Jana Oblaka k prvému náročnému zákroku, o chvíľu neskôr na druhej strane po rohovom kope hlavičkoval Felipe vedľa.

V polovici prvého polčasu zahrával Liverpool dva rohy za sebou a po druhom sa dožadoval penalty, no VAR Felipeho ruku nepotvrdil. Po polhodine hry vybojoval loptu Mohamed Salah, po jeho prihrávke ale Mané vystrelil iba priamo do rúk Oblaka.

O chvíľu brankár hostí reflexívne zakročil pri zakončení Roberta Firmina zblízka, ale dve minúty pred prestávkou sa už Liverpool presadil - po centri Oxladeho-Chamberlaina z pravej strany poslal loptu hlavou od zeme do siete Wijnaldum na 1:0.

Skóre dvojzápasu tak bolo vyrovnané, zmeniť to mohol v 55. minúte aktívny Oxlade-Chamberlain a Oblak musel loptu poslať na roh. Domáci boli jasne aktívnejší, po hodine hry Oblak s ťažkosťami zakročil proti Firminovi a na opačnej strane po brejku musel Adrian zasahovať po pokuse Joaa Felixa i dorážke Angela Correu.

V 66. minúte sa po tečovanej strele Salaha dostala lopta na hlavu Andrewa Robertsona, ale trafil iba brvno bránky Atletica. Liverpool tlačil, ale v 85. minúte sa neujali pokus Wijnalduma a ani Maného „nožničky“ a o chvíľku ani Salahov pokus. Atletico sa napokon v nadstavení už tešilo z postupu, no gól Saúla neplatil pre ofsajd a tak duel dospel do predĺženia.

V ňom najskôr v 94. minúte po prieniku Wijnalduma a jeho centri trafil Firmino hlavou do žrde, ale odrazenú loptu už poslal do odkrytej bránky na 2:0 a Liverpool mal v tej chvíli postup v rukách. Atletico ale poslali do štvrťfinále tri góly striedajúcich hráčov.

V 97. minúte po zlej rozohrávke brankára Adriana trafil presne spoza šestnástky Llorente a takmer rovnakým spôsobom sa ten istý hráč presadil aj po brejku v nadstavenom čase prvého predĺženia. V 121. minúte ešte tretí gól pridal Morata a zavŕšil obrat Atletica na 3:2.

Kouč PSG musel zo základu vynechať Kyliana Mbappého, ktorý sa ešte stopercentne nezotavil z choroby, a na konci úvodnej desaťminútovky sa obával aj o stav Neymara. Ten si po súboji a páde na trávnik držal s bolestivou grimasou rameno, napokon ale pokračoval v hre.

Domáci mali od začiatku územne navrch, ale do šancí ich obrana Dortmundu nepúšťala. Borussia sa spoliehala najmä na brejky a pohrozila v 19. minúte, keď Achraf Hakimi utiekol obrancom po pravej strane, no na jeho center Erling Haaland v sklze nedočiahol.

O sedem minút neskôr sa v prvej veľkej šanci ocitol Edinson Cavani, no brankár Roman Bürki jeho pokus v poslednej chvíli zneškodnil nohou. V 28. minúte sa ale PSG dočkal, po rohu Angela Di Mariu otvoril skóre hlavou v páde Neymar - 1:0. Druhý gól pridali domáci v nadstavení prvého polčasu, keď strieľanú prihrávku Pabla Sarabiu tečoval do siete Juan Bernat.

Desať minút po zmene strán to už mohlo byť o tri góly, ale priamy kop Di Mariu efektne zneškodnil Bürki. Dortmund sa potom aj striedaniami snažil oživiť hru a vynútiť si gólom aspoň predĺženie, ale Parížania si už dvojgólový náskok postrážili. V nervóznom závere ešte dostal hosťujúci Emre Can červenú kartu.