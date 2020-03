Tímea Gurová

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Číňania zostrojili robota, ktorý lekárom pomáha s bojom proti koronavírusu

Robot dokáže vykonať potrebné vyšetrenia rovnako ako lekári. Tí na priebeh a pacienta vedia dohliadať z vedľajšej miestnosti bez toho, aby sa vystavili riziku nákazy.

Lekári si neželali až tak dokonalého robota, aby neprišli o možnosť pacienta upokojiť. — Foto: Youtube: Inside edition

ČÍNA 12. marca – Dokáže na pacientoch vykonávať testy a nestaví sa pritom riziku nákazy. Čínski vedci zostrojili robota, ktorý dokáže pri získavaní vzoriek zastúpiť doktora.

Stroj môže byť pritom ovládaný z inej miestnosti, alebo dokonca iného mesta. Skladá sa z robotického ramena na kolieskach a dokáže robiť ultrazvukové vyšetrenia, výtery z úst, zmerať teplotu, či počúvať zvuky orgánov rovnako, ako lekári s fonendoskopom.

„Lekári sú veľmi odvážni, ale tento vírus je príliš nákazlivý. Na vykonávanie najnebezpečnejších úloh vieme použiť roboty,“ hovorí profesor z univerzity Tsinghua Zheng Gangtie pre agentúru Reuters.

Robot je založený na rovnakej technológii, ktorá sa využíva na vesmírnych staniciach. Foto: Youtube: Inside edition

Lekári sa teda nemusia dostať do osobného styku s nakazeným, aby vykonali potrebné vyšetrenia. Inžinieri z univerzity sa tiež túžili zapojiť do boja proti vírusu a pomôcť doktorom.

Vesmírna technológia

Zeng sa zapojil do tímu, ktorý začal pracovať na premene dvoch mechanizovaných robotických ramien, ktoré využívajú rovnakú technológiu ako na vesmírnych staniciach či lunárnych prieskumníkoch. Roboti sa dokonca zvládli aj samostatne vydenzifikovať.

Robot je vybavený kamerou a zvládne vykonať všetky potrebné vyšetrenia. Foto: Youtube: Inside edition

„Od lekárov sme však dostali spätnú väzbu, aby automatizácia nebola až taká veľká. Osobná prítomnosť podľa nich pacientov upokojí,“ vysvetľuje profesor.

Tím zostrojil dvoch robotov. Jeden už pomáha v nemocnici Pekingu, druhý by mal putovať priamo do epicentra nákazy do nemocnice v meste Wuhan. Výroba robotov týmto končí, keďže univerzita finančný rozpočet už vyčerpala. Zostrojenie jedného robota stojí 72-tisíc dolárov.