Dnes o 12:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Radostná správa pre budúcnosť: Vyliečil sa druhý pacient s HIV vírusom

Keď sa dozvedel, že má HIV, bral to ako rozsudok smrti. Dnes je Venezuelčan Adam Castillejo druhým človekom na svete, ktorý sa vyliečil z vírusu HIV

Ilustračné foto. — Foto: Pexels

LONDÝN 12. marca - Jeho testy sú negatívne. Štyridsaťročný Adam Castillejo pôvodom z Venezuely je druhým človekom na svete, ktorý sa vyliečil z vírusu HIV, ktorý spôsobuje chorobu AIDS. Informoval o tom spravodajský portál BBC, ktorý sa odvoláva na článok vo vedeckom magazíne The Lancet.

Podľa New York Times mu HIV diagnostikovali v roku 2003. „Spomínam si, že keď som sa to dozvedel, chytila ma panika,“ povedal pre magazín. V tom čase bola diagnóza považovaná za rozsudok smrti a Adam mal iba 23 rokov. „Bolo to veľmi traumatické,“ doplnil.

Transplantácia kostnej drene

Adam podstúpil v Londýne transplantáciu kostnej drene v rámci liečby Hodgkinovho lymfómu, čo je zhubné nádorové ochorenie lymfatických uzlín. Darca kmeňových buniek, ktoré mu boli transplantované, mal nezvyčajnú genetickú mutáciu, vďaka ktorej sú nositelia imúnni voči vírusu HIV.

Teraz je tak voči HIV chránený aj Adam. Venezuelčan je tak druhým človekom, ktorému sa po skončení liečby podarilo poraziť vírus - prvým bol Američan Timothy Ray Brown.

Zo začiatku boli opatrní

Informácie o vyliečení londýnskeho pacienta sa objavili už zhruba pred rokom. Adamova identita nebola známa. Lekári boli opatrní a definitívne stanovisko poskytli len teraz, keďže pacient nemá vírus HIV v krvi, spermiách a tkanive ani mesiace po liečbe.

Ilustračná foto. Foto: Pixabay/lechenie-narkomanii

„Takmer určite to predstavuje vyliečenie HIV,“ uviedol vedúci výskumu Ravindra Kumar Gupta z Cambridgeskej univerzity a dodal, že muž je skoro dva a pol roka v remisii a bez antiretrovirálnej liečby.

Ambasádor nádeje

Adamova cesta k vyliečeniu bola náročná, 10 rokov procedúr má však svoj šťastný koniec. Dlho váhal, či má so svojím príbehom vyjsť na verejnosť. Obával sa publicity, ktorá by nasledovala. Nakoniec si uvedomil, že jeho príbeh priniesol silné posolstvo optimizmu. „Je to unikátna pozícia, unikátna a veľmi pokorná. Rád by som bol vyslancom nádeje,“ povedal.

Zatiaľ musí stačiť antiretrovirálna liečba

Transplantácia spomínaných kmeňových buniek sa však pravdepodobne nestane liečbou pre milióny ostatných pacientov s HIV. Ide totiž o invazívnu terapiu primárne využívanú na liečbu rakoviny, nie HIV.

Súčasná antiretrovirálna liečba je navyše veľmi efektívna, čo znamená, že pacienti môžu aj s vírusom žiť dlhý a naplnený život. Gupta v tejto súvislosti uviedol, že liečba, ktorú podstúpil Castillejo, je riskantná a je poslednou možnosťou využívanou pre pacientov s HIV, ktorí majú zároveň zhubné nálezy.

„Nejde preto o liečbu, ktorá by bola široko ponúkaná pacientom s HIV, ktorí podstupujú úspešnú antiretrovirálnu terapiu,“ dodal. Vyliečený pacient však podľa BBC predstavuje nádej, že liek na HIV prinesie moderná génová terapia.

Zdroj: ČT 24