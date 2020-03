TASR

Dnes o 10:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rugani z Juventusu mal poztívny test na koronavírus, reagoval už i Inter

Je to prvý prípad v najvyššej talianskej súťaži a keďže jeho klub Juventus Turín je účastník play off európskej Ligy majstrov, je to zrejme definitívna rana tejto prestížnej súťaži v prebiehajúcej sezóne.

Daniele Rugani — Foto: TASR/AP

Turín 12. marca (TASR) - Taliansky futbalista Daniele Rugani mal pozitívny test na koronavírus. Je to prvý prípad v najvyššej talianskej súťaži a keďže jeho klub Juventus Turín je účastník play off európskej Ligy majstrov, je to zrejme definitívna rana tejto prestížnej súťaži v prebiehajúcej sezóne. Juventus je navyše vedúci tím najvyššej domácej súťaže a bojuje o deviaty majstrovský titul v rade.

U obrancu „starej dámy“ sa symptómy ochorenia COVID-19 neprejavili, informoval taliansky klub a následne aj svetové agentúry. Prvý hráč Serie A s touto diagnózou hral naposledy 22. februára, ale túto nedeľu sedel s ostatnými náhradníkmi na lavičke v šlágri kola proti Interu Miláno. Za hostí hral celý zápas slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar. Rugani bol aj na lavičke v prvom osemfinálovom zápase LM v Lyone v stredu 26. februára.

Na tieto správy reagoval už aj Inter

Dvadsaťšesťročný Rugani je aj vôbec prvý známy prípad infikovaného futbalista z top líg Európy, navyše je aj reprezentant, za Taliansko nastúpil v 7 zápasoch. Klub vydal informáciu, že Ruganiho izolovali a aj „všetkých, ktorí s ním boli v kontakte“. Zrejme sa to však netýka portugalskej superstar Cristiana Ronalda, kanonier Juvetusu sa údajne naďalej zdržuje v vlasti pri chorej matke.

Na tieto správy v priebehu noci na štvrtok reagovalo už aj vedenie Interu Miláno. Klub vydal vyhlásenie, že s okamžitou platnosťou „pozastavuje všetky súťažné aktivity a vykonáva všetky patričné kroky“. Podľa AP to znamená karanténu všetkých hráčov a realizačného tímu. Inter mal vo štvrtok hrať osemfinálový zápas Európskej ligy proti Getafe, ale španielsky klub odmietol pricestovať do európskeho ohniska nákazy a tak UEFA tento zápas predbežne odložila.

Alarmujúce údaje z Talianska

Počet smrteľných obetí SARS-CoV-2 sa podľa údajov „Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE“ celosvetovo k polnoci zo stredy na štvrtok zvýšil na 4615, v 114 krajinách sveta ho diagnostikovali u 125 865 osôb. Taliansko je druhá najviac postihnutá krajina po Číne, odkiaľ sa koronavírus rozšíril. Počet infikovaných už stúpol na oficiálne číslo 12 462, nákaze podľahlo 827 ľudí.

Sú to alarmujúce údaje. Oproti večeru sa v priebehu 6 hodín počet registrovaných nakazených zvýšil celosvetovo o 4865 osôb, obetí pribudlo 229. Výrazný nárast je práve v Taliansku - v tomto intervale o 1872 nakazených.