TASR

Dnes o 09:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenské futbalistky na turnaji na Cypre prehrali s Fínskom

Zverenky trénera Petra Kopúňa v predchádzajúcom súboji na podujatí remizovali s Mexikom 2:2.

Slovenské futbalistky — Foto: futbalsfz.sk

Nikózia 11. marca (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky prehrali v stredajšom prípravnom zápase na turnaji Women"s Cup na Cypre s Fínskom 2:4. Zverenky trénera Petra Kopúňa v predchádzajúcom súboji na podujatí remizovali s Mexikom 2:2.

Turnaj žien v Larnake: Fínsko - Slovensko 4:2 (2:1) Góly: 16. Olingová, 33. Salstromová, 75. Westerlundová, 84. Collinová - 11. Westerlundová (vlastný), 90+. Hmírová (z 11 m) zostava SR: El Dahaibová - Košíková, Bartovičová (89. Haršányová), Fisherová, Vojteková (80. Horváthová) – Mikolajová (76. Koleničková), Bíróová (80. Bieliková) , Škorvánková (58. Hmírová) - Fabová, Sluková (76. Harvanová), Šurnovská

Hlas (zdroj: www.futbalsfz.sk):

Peter Kopúň, tréner SR: „Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, rýchlo sme vyhrávali. Vedeli sme, že Fínky hrajú kolmo, priamočiaro, čoho sme sa chceli vyvarovať, ale v podstate dve vyložené šance v prvom polčase premenili. Myslím si, že prvý polčas bol naozaj vyrovnaný, z našej strany veľmi pekná hra. Dnes bolo naozaj vidieť sebavedomie hráčok, vytvárali sme si možnosti, akurát sme nevedeli tie naše možnosti pretaviť tak efektívne ako Fínky. Druhý polčas prešli na veľmi jednoduchú hru, nakopávanú smerom dopredu, s čím sme sa borili. Vytvárali si veľa štandardných situácií a z tých dali aj góly. Musím dievčatá pochváliť, ako hrali do konca, pretože aj ten druhý gól, ktorý sme dali bol naozaj po pekných futbalových situáciách, ktoré sme vytvorili a chceli sme hrať do konca a dotiahnuť to nepriaznivé skóre na čo najlepšie. Mrzí ma, že to nevyšlo, ale verím, že si z turnaja odnášame hlavne pozitíva a určite jedným z nich je, že sme dokázali proti silným súperom streliť po dva góly.“