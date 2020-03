TASR

Európska liga: UEFA potvrdila zápas Frankfurt - Bazilej bez divákov

Prázdny štadión Interu Milána pred zápasom s Ludogorcom — Foto: TASR/AP

Nyon 11. marca (TASR) - Štvrtkové prvé osemfinálové súboje futbalovej Európskej ligy UEFA 2019/2020 FC Sevilla - AS Rím a Inter Miláno - FC Getafe sa pre koronavírus neuskutočnia. V stredu popoludní to potvrdila Európska futbalová únia (UEFA).

O čosi neskôr tiež riadiaci orgán kontinentálneho futbalu informoval, že zápas Frankfurt - Bazilej sa odohrá bez divákov. Prázdne tribúny budú aj na dueloch Wolfsburg - Doneck, Pireus - Wolwerhampton, Linz - Manchester United.

Futbalisti AS nedostali od miestnych úradov povolenie priletieť do Španielska. Podľa pôvodných správ bol duel v ohrození preto, lebo niektorí hráči Sevilly vraj odmietli proti Rimanom nastúpiť. AS v stredu na oficiálnom webe potvrdil, že v Seville hrať nebude. „V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu sme nedostali povolenie pristáť v Španielsku,“ stojí v komuniké AS Rím. O náhradnom termíne sa ešte nerozhodlo.

Prezident FC Getafe Angel Torres bol pre hrozbu koronavírusu rozhodnutý nepustiť hráčov španielskeho futbalového klubu na zápas na pôde Interu Miláno. Metropola Lombardska je ohniskom nákazy v Taliansku a Torres odmietol podstúpiť takéto riziko.

„V žiadnom prípade nevycestujeme do Milána. Európska futbalová únia musí ten zápas odložiť, alebo ho presunúť do iného mesta. My tam určite nepôjdeme, neprekáža nám, ak by sme mali prehrať aj kontumačne," vyhlásil Torres pre rozhlasovú stanicu Onda Cero.

V stredu hlásili z Talianska už 631 úmrtí v dôsledku ochorenia spôsobovaného novým koronavírusom a nárast doterajšieho počtu nakazených na vyše 10 100. Taliansky premiér Giuseppe Conte v pondelok večer oznámil, že karanténa platná v Lombardsku sa rozširuje na celú krajinu. Vláda nariadila zrušenie všetkých športových podujatí do 3. apríla.

UEFA oba zápasy odložila a ďalšie rozhodnutie o ich osude vydá v najbližších dňoch. Informovala agentúra DPA.