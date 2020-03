TASR

Českú hokejovú extraligu odložili pre koronavírus do 29. marca

Zástupcovia klubov najvyššej českej hokejovej súťaže v stredu rozhodli, že predkolo a play off extraligy odložia do 29. marca, po tomto termíne sa bude o súťaži rozhodovať znovu.

Ilustračné foto — Foto: pixabay.com/hfromnc

Praha 11. marca (TASR) - Zástupcovia klubov najvyššej českej hokejovej súťaže v stredu rozhodli, že predkolo a play off extraligy odložia do 29. marca, po tomto termíne sa bude o súťaži rozhodovať znovu. Návrh klubov musí ešte schváliť Výkonný výbor národného zväzu, informoval o tom portál idnes.cz.

Na stredajšom rokovaní o tom jednalo desať tímov, ktoré sa dostali do vyraďovacej súťaže, riaditeľ extraligy Josef Řezníček a zástupcovia zväzu vrátane prezidenta Tomáša Krála. Výkonný výbor bude návrh schvalovať vo štvrtok.

„Klubom je ľúto, že nastala táto situácia. Nezostáva však nič, len akceptovať rozhodnutie a opatrenia vlády v záujem ochrany a verejného zdravia,“ uviedol Řezníček. Vedenie zväzu čakalo ešte v stredu rozhodovanie o situácii v prvej lige.

Podľa utorňajšieho nariadenia Bezpečnostnej rady štátu môže byť na každom štadióne maximálne 100 osôb vrátane futbalistov, rozhodcov, delegátov, realizačných tímov a personálu zaisťujúceho organizáciu zápasu. S výnimkou vysielacej televízie nepustia na štadióny ani novinárov.

Ak sa play off extraligy uskutoční, odštartuje 30. marca dvomi zápasmi predkola, ktoré by rozhodli o postupujúcich do štvrťfinále, keďže v oboch súbojoch Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlove Vary i HC Olomouc – PSG Berani Zlín je stav 1:1 na zápasy. Od 1. apríla by nasledovali skrátené štvrťfinále, semifinále i finále na tri víťazné stretnutia. Posledný možný hrací deň by bol 29. apríl.

„Ak však bude aj naďalej platiť limit 100 ľudí na štadióne, nedá sa pokračovať ďalej. Niektoré kluby nie sú schopné za takých podmienok garantovať odohranie zápasov,“ dodal pre idnes.cz Řezníček.