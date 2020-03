Týmto jedlom si viete zlepšiť imunitu. Pridajte ho do stravy a odolajte chorobám

BRATISLAVA 16. marca - V období šírenia koronavírusu je veľmi dôležité, aby ste si posilnili imunitu. To sa dá aj vďaka vitamínom a zdravému životnému štýlu. Príjem ovocia a zeleniny by ste mali v týchto dňoch zvýšiť. Nie je ale jedno, ktoré druhy ovocia alebo zeleninu si vyberiete.

„Pridajte do stravy viac cesnaku, ktorý je vo viacerých štúdiách dokázaným bojovníkom práve proti vírusom,“ radí dietológ, Boris Bajer, ktorý sa zaoberá štúdiom nutričnej a športovej endokrinológie. Podľa jeho slov je dobrým zdrojom vitamínu C aj brokolica, ktorú je najlepšie spracovať len vo varenej vode. Tá podľa štúdií veľmi efektívne bojuje s virózami ako dôležitý antioxidant.

„Ako desiatu alebo olovrant si pripravte žltú alebo červenú papriku a po drobnom si na ňu natierajte bryndzu. Okrem fantastickej symbióze chutí zabezpečíte vysoký príjem vitamínu C z papriky (viac na 100 g, ako z citrusov) a v bryndzi nájdete veľké množstvo dobrých baktérií - probiotík, ktoré podporujú črevnú mikroflóru a tá reguluje imunitný systém,“ hovorí Bajer.

Ak si chcete zaobstarať dostatočný prísun vitamínu C, ale nie ste zástancom „surového ovocia“, ľahko a rýchlo si viete pripraviť doma tzv. regeneračný šejk.

„Smoothie, ktorý je obsahovo bombou na vitamín C, obsahuje zdravé bielkoviny, probiotiká BB12, tráviace enzýmy a dostatočne rehydruje oslabený organizmus v zimných mesiacoch,“ odporúča dietológ. On sám odporúča nasledovnú kombináciu ovocia na smoothie:

- polovica kiwi,

- polovica balenia čučoriedok,

- guava, alebo trochu manga, papáje,

- zopár kociek ananásu,

- balenie bieleho jogurtu,

- voda.

