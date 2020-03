TASR

Preteky v Are sa zrušili. Vlhová získala historické glóbusy, Brignoneová veľký

Švédski organizátori zrušili pre šíriacu sa infekciu koronavírusu záverečné podujatie Svetového pohára alpských lyžiarok v Are.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová — Foto: TASR/AP

Are 11. marca (TASR) - Švédski organizátori zrušili pre šíriacu sa infekciu koronavírusu záverečné podujatie Svetového pohára alpských lyžiarok v Are. Stalo sa tak v predvečer štvrtkového štartu trojsúťažného podujatia.

Slovenská zjazdárka Petra Vlhová získala historické malé glóbusy za sezónne prvenstvá v slalome. Pravdepodobne aj historický prvý glóbus vôbec udeľovaný za paralelné disciplíny, išli sa len dve súťaže a potvrdiť to musí Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS).

Prvotné informácie TASR získala od organizátorov, svetové agentúry a webstránka FIS neskôr potvrdili zrušenie a celkový triumf Talianky Federicy Brignoneovej. Miestny organizačný výbor rozhodol v stredu večer na základe najnovšej situácie v krajine a po odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva vo Švédsku.

„Nesmierne nás mrzí, že musíme zrušiť súťaže, ktoré sme tak dlho pripravovali. Momentálna situácia nám však nedáva inú možnosť. Chcem sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí pracovali veľmi tvrdo,“ povedal manažér podujatia Fredrik Broman.

Veľký glóbus celkovej víťazky SP získala Brignoneová po tom, ako sa zrušilo deväť posledných pretekov seriálu. Talianka triumfovala s náskokom 153 bodov pred obhajkyňou veľkého glóbusu Mikaelou Shiffrinovou, pričom však Američanka prerušila sezónu ešte skôr po tragickom úmrtí otca.

Vlhová na tretej priečke má o 189 bodov menej ako Brigonenová. Slovenka uspela v slalome o 20 bodov pred Shiffrinovou a na piedestál ju vyniesol triumf v Kranjskej Gore. Ak by tam skončila druhá, glóbus by bola získala Shiffrinová, lebo pri rovnakom počte bodov rozhoduje počet víťazstiev v pretekoch. Vlhová v sezóne vyhrala aj súťaž v paralelnom slalome a spolu so slabším výsledkom v paralelnom obrovskom slalome jej to stačilo na malú trofej za paralelné disciplíny.

V klasifikácii obrovského slalomu patrí Vlhovej druhá sezónna priečka s odstupom 74 bodov na Talianku, ktorá dominovala aj v hodnotení kombinácie. Po zrušení finále sa zo zisku malého glóbusu za super-G už skôr radovala Švajčiarka Corinne Suterová, Vlhová obsadila v konečnom hodnotení 14. miesto. Suterová si už predtým zabezpečila malú krištáľovú guľu za zjazd.