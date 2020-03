Počas stredy by lekári mali mať desaťtisíc špičkových respirátorov

TASR

Bratislava 11. marca (TASR) – V priebehu stredy by malo byť k dispozícii pre lekárov približne 1000 vysokovýkonných respirátorov, z Českej republiky by prostredníctvom vládnej dohody malo prísť ďalších 9000 takýchto masiek.

Po stredajšom rokovaní to v súvislosti so zabezpečením ochranných pomôcok v boji proti novému koronavírusu uviedol predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Kajetán Kičura.

Vyšší rad respirátorov

Potvrdil to aj predseda vlády SR Peter Pellegrini. „Je to typ respirátorov FFP4, teda vyššia rada ako FFP3, dostaneme ich aj s náhradnými filtrami, ktoré vydržia niekoľko dní,“ ozrejmil premiér. Kičura priznal, že obstarávanie niektorých druhov ochranných pomôcok je problémové, týka sa to najmä najbezpečnejších respirátorov typu FFP3 a FFP2.

„Viackrát sa stalo, že sme mali tieto dodávky prisľúbené, v momente, keď malo prísť k podpisu zmluvy a dodaniu materiálu, sa dodávatelia odmlčali, prípadne sa neoficiálne vyhovorili na chýbajúce atesty, nedostatočný objem materiálu a podobne,“ uviedol Kičura. Problém komplikujú aj zavádzané limity niektorými štátmi na export takýchto komodít. SŠHR na obstaraní podľa jeho slov pracuje nonstop.

Dnes je nákup ochranných pomôcok drahší

Upozornil, že len pred dvomi týždňami sa spresnilo, aké pomôcky a aký spôsob ochrany proti novému koronavírusu v súčasnej situácii sú najefektívnejšie. Pripustil, že v súčasnosti je nákup ochranných pomôcok drahší, ako bol pred mesiacom či dvomi. Naznačil však i to, že dôsledok súčasnej situácie s chýbajúcimi komoditami je aj v tom, že zásoby a hmotné rezervy nedopĺňal štát v predchádzajúcich rokoch podľa požiadaviek a návrhov úradu.

Správa štátnych hmotných rezerv disponuje podľa Kičuru látkovými a chirurgickými ochrannými rúškami, ochrannými odevmi i okuliarmi, dostatočným objemom dezinfekčných roztokov i materiálom s tým nepriamo súvisiacim – na zabezpečenie základných životných potrieb, ako sú textilné komodity, prostriedky na odpočinok, prostriedky na zabezpečenie pitnej vody.