Európska liga: V hre má byť Škriniar i Škrtel, no Getafe nechce ísť do Milána

V tieni epidémie koronavírusu sa vo štvrtok odohrajú prvé zápasy osemfinále Európskej ligy UEFA.

Na snímke slovenský obranca Istanbulu Martin Škrtel — Foto: TASR/AP

Madrid 11. marca (TASR) - V tieni epidémie koronavírusu sa vo štvrtok odohrajú prvé zápasy osemfinále Európskej ligy UEFA. Pozornosť slovenských priaznivcov futbalu sa zameriava hlavne na zápasy Inter Miláno - Getafe, v ktorom by sa v drese talianskeho klubu mal predstaviť Milan Škriniar, a Basaksehir Istanbul - FC Kodaň, kde by mohol nastúpiť obranca tureckého mužstva Martin Škrtel.

Otázne je, či sa zápas v Miláne uskutoční a ak áno, aká bude miera sústredenia najmä hráčov Getafe, keďže majiteľ účastníka La Ligy Angel Torres sa snažil konaniu zápasu do poslednej chvíle zabrániť.

Nejasný osud zápasu v Miláne

„Nechceme ísť do epicentra epidémie, nepotrebujeme to. Požiadali sme UEFA, aby našla iné alternatívy, ako hrať v Miláne," povedal podľa goal.com. „Ak máme prehrať zápas, prehráme. Je to pre nás veľmi emotívne, ale má to tak byť. Nejdeme do Talianska. Buď sa zápas odtiaľ presunie, alebo odloží,“ vyhlásil v utorok Torres.

Inter Miláno prehral v nedeľu šláger na trávniku Juventusu 0:2, no následne talianska vláda zakázala konanie športových podujatí a osud prebiehajúcej sezóny Serie A je nejasný.

Škrtelovcom sa darí

Klubu Martina Škrtela sa v tureckej lige aktuálne darí. Vyhral štyri posledné stretnutia a je na čele tabuľky o tri body pred Trabzonsporom, ktorý má zápas k dobru. Jeho dánsky súper sa už môže plne sústrediť na Európsku ligu, keďže v domácej súťaži s vysokou pravdepodobnosťou skončí na 2. mieste. Od vedúceho Midtjyllandu má odstup 12 bodov a pred tretím Aarhusom náskok desiatich.

Duel medzi Olympiakosom Pireus a Wolverhamptonom bude špecifický pre trénerov oboch klubov. Pedro Martins na lavičke gréckeho tímu a kouč „vlkov“ Nuno Espirito Santo spolu hrali v jednom drese za Vitoriu Guimaraes v sezóne 1994/95.