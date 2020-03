Dominika Pacigová

Dnes o 13:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Rebeka šoféruje smetiarske auto: Chlapi čakali, že to nezvládnem, no vytrela som im zrak

Aj napriek tomu, že prvý týždeň v práci bol náročný, nevzdala sa. V dnešných dňoch brázdi ulice Starého Mesta.

Na snímke je mladá šoférka smetiarskeho auta. — Foto: archív DN

BRATISLAVA 15. marca - Rebeka Mašeková si splnila sen a pracuje ako šoférka smetiarskeho auta. Na túto pozíciu nastúpila ako prvá a jediná žena v Bratislave. Kolegovia ju spočiatku podceňovali a čakali, že to nezvládne. Ona ich však prekvapila. V Starom Meste jazdí už približne rok a pol a denne sa stretáva s pohľadmi ľudí, ktorí nedokážu uveriť vlastným očiam, že žena šoféruje smetiarske auto.

„Sú ľudia, ktorí si nás fotia, ale aj takí, ktorí nám ďakujú za našu prácu s tým, že bez nás by to nefungovalo. Sú príkladom, že milí ľudia stále existujú,“ hovorí pre Dobré noviny 25-ročná Rebeka Mašeková.

V rozhovore s Rebekou Mašekovou sa dozviete: kedy a prečo sa rozhodla pre profesiu šoférky smetiarskeho auta,

či sa naplnili jej očakávania, keď nastúpila do práce,

ako ju vnímajú kolegovia,

ako reagujú ľudia, keď vidia ženu za volantom smetiarskeho auta,

čo jej dokáže znepríjemniť pracovný deň.

Kedy ste sa rozhodli pre profesiu šoférky smetiarskeho auta?

Bolo to približne pred rokom a pol. Chcela som robiť závozníčku, no nie je to profesia pre ženy. Práve preto som sa rozhodla, že si urobím vodičský preukaz na nákladné autá. Spočiatku som jazdila na menších vozidlách, no keď vypadol šofér, zaskočila som ho. S odstupom času som si vypýtala rajón Staré Mesto.

Čo vás na tejto profesii najviac lákalo?

Myslím si, že to bola jazda, adrenalín medzi uličkami a to, že sa v práci nebudem nudiť. Denne sa dostávam do rôznych situácií, v ktorých musím premýšľať.

Naplnili sa vaše očakávania, keď ste nastúpili do práce?

Je to prvá práca, ktorá ma napĺňa. Ráno vstávam s tým, že sa do roboty teším. Okrem toho mám troch závozníkov a s každým z nich vychádzam veľmi dobre.

Rebeka Mašeková pózuje pred smetiarskym autom. Foto: archív DN

Prvý týždeň bol kritický

Na akých pozíciách ste predtým pôsobili?

Robila som už všeličo. Najprv som pracovala ako barmanka, potom ako kuriérka a s odstupom času ako vodička električky.

Mali ste skúsenosti so šoférovaním takýchto áut?

Predtým som jazdila na dodávke. Nemala som žiadne skúsenosti s riadením takýchto áut, práve preto som si urobila vodičský preukaz a nastúpila som do tejto práce.

Ako šoférka smetiarskeho auta sa denne dostávate do úzkych uličiek, v ktorých majú z času na čas problém aj vodiči osobných automobilov. Nie je to pre vás náročné?

Je to o zvyku. Pre mňa to už náročné nie je, no pre iných by to mohlo byť ťažké. Môj rajón nikto nechce, takže „nemôžem“ ísť ani na dovolenku.

Ako si spomínate na vaše prvé dni za volantom?

Mám výhodu, že tu pracuje môj otec. V spoločnosti nemáme špeciálny zácvik, šofér musí prísť ako profesionál. Mojou výhodou však bolo, že som bola prvou ženou v kolektíve, no počas prvých dní som sa aj triasla, mala som stres, niektoré uličky som dokonca ani nepoznala. Prvý týždeň bol kritický, no človek sa musí len rozjazdiť a dostať to do oka.

Prvou a jedinou ženou v mužskom kolektíve ste do dnešného dňa. Ako vás spočiatku vnímali vaši kolegovia?

Keďže tu pracuje otec, vedeli, že sem jedného dňa prídem aj ja. Chlapi však čakali, že to ako žena nezvládnem, no dovolím si povedať, že som im vytrela zrak. Spočiatku mali aj predsudky, no stále pracujem v spoločnosti OLO a.s. a ide mi to.

Rebeka Mašeková za volantom. Foto: archív DN

Vstáva už o pol štvrtej ráno

Ako reagujú ľudia, keď vás vidia za volantom smetiarskeho auta?

Takmer každý sa zastaví, otočí sa a povie - tam je žena, videl si to? Nemôžem povedať, že by mi to išlo na nervy, no deje sa to každý deň.

Najmä malé deti sa tešia, keď vidia smetiarske auto. Zvyknú vás z času na čas aj pozdraviť?

Vždy, keď ideme okolo školy, kričia a radujú sa. Naša posádka prišla s myšlienkou rozdávania hračiek či cukríkov, pretože im chceme urobiť radosť. Ich však poteší aj to, keď im zamávame alebo keď im zatrúbim.

Čo je podľa vás najväčšou výhodou vašej profesie?

Je to určite voľnosť a čas. Veľkou výhodou je aj to, že mi nestojí za chrbtom šéf. Okrem toho nepracujeme dvanásť hodín denne. Začíname o šiestej hodine ráno a končíme okolo pol druhej až druhej poobede.

To znamená, že musíte pomerne skoro vstávať.

Vstávam o pol štvrtej ráno. Mám každodenný rituál, musím ísť do vane, potom si uvarím kávu. Ak by to tak nebolo, bola by som v strese. Takto mi to vyhovuje.

Rebeka za volantom. Foto: archív DN

Stále sa nájdu ľudia, ktorí si vážia ich prácu

Akí ľudia alebo čo vám dokáže znepríjemniť pracovný deň?

Nejde o mňa, ale o mojich kolegov závozníkov. Stáva sa, že ich ľudia krivo obvinia z niečoho na čo nemajú preukázateľný dôkaz. A to ma trápi.

O čo napríklad ide?

Príkladov by bolo viac, skôr by som to zovšeobecnila na prenášanie zodpovednosti za svoje chyby na naše posádky. Naša spoločnosť z tohto dôvodu pred rokmi zaviedla do praxe systém Venzeo. V praxi to prebieha tak, že spravíme fotografiu prekážky, ktorá nám bráni vo výkone poskytovania našej služby a tá sa online objaví na stránke olo.sk. Zákazník tak dostane aktuálnu informáciu bez zbytočného strácania času volaním na zákaznícke centrum.

Na druhej strane, zažili ste aj nejaké milé a úsmevné momenty, kedy ľudia ocenili vašu prácu?

Sú ľudia, ktorí si nás fotia, ale aj takí, ktorí nám ďakujú za našu prácu s tým, že bez nás by to nefungovalo. Sú príkladom, že milí ľudia stále existujú.

Denne teda vidíte, ako sa ľudia správajú k životnému prostrediu. Zmenil sa podľa vás ich postoj k prírode a separovaniu?

Určite, kedysi sa separovalo málo. Papier sa vykupoval, boli len nádoby na sklo a veľké čierne nádoby. Keďže jazdím v Starom Meste, vidím, že mnohí občania separujú, čo je skvelé.

Aký máte vzťah k separovaniu vy?

Napríklad naši predkovia nikdy neprodukovali toľko odpadu ako my. Aj my doma máme nádoby a separujeme odpad, pretože je to dôležité.

Rebeka na parkovisku. Foto: archív DN