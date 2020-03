TASR

Prezidentka podpíše zavedenie 13. dôchodku. Novelu však dá preveriť na Ústavnom súde

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu oznámila, že nebude vetovať novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa má táto mimoriadna dávka zaviesť.

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 11. marca (TASR) - Na Slovensku sa zavedie 13. dôchodok, ktorý má byť vyplatený od novembra tohto roka. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu oznámila, že nebude vetovať novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa má táto mimoriadna dávka zaviesť.

Podala však podanie na Ústavný súd SR, aby túto novelu preveril. Upozornila zároveň na to, že ešte sa nestalo, aby vláda predložila takýto druh zákona tesne pred parlamentnými voľbami do parlamentu, ako sa stalo na Slovensku, a rokovalo sa o ňom v skrátenom režime. Podľa Čaputovej by sa takýmto spôsobom nemali zákony prijímať.

