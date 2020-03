TASR

Dnes o 12:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Premiér: Testovacích sád je dosť. Prijímajú sa opatrenia, aby sa testovalo nielen v Bratislave

Testovacích sád na nový koronavírus je a bude dosť, vo štvrtok (12. 3.) pribudnú ďalšie.

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini — Foto: TASR/AP

Bratislava 11. marca (TASR) – Testovacích sád na nový koronavírus je a bude dosť, vo štvrtok (12. 3.) pribudnú ďalšie. Ubezpečil o tom predseda vlády SR a zastupujúci minister zdravotníctva SR Peter Pellegrini (Smer-SD) pred stredajším rokovaním vlády.

„Testujeme každého, u koho je testovanie potrebné,“ uistil. Pripomenul, že sa prijímajú opatrenia, aby sa testovalo nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach. Premiér verí, že situácii pomôže aj využitie rýchlotestov.

„Podľa nich budeme vidieť, či prípadov infikovaných narastá alebo nie,“ upozornil. Doterajší pomalý nárast a relatívne nízky počet potvrdených prípadov na Slovensku je podľa neho výsledkom i promptných reštriktívnych opatrení na úrovni štátu a krajov. Priznal, že „stále sme ešte len na začiatku“.

Preto aj opätovne vyzval obyvateľov k zodpovednému správaniu. „Ak niekto pociťuje počiatočné príznaky, cíti, že to má ľahší priebeh, nech ostane doma. Nech nevychádza von, nejde osobne za lekárom, ale kontaktuje ho telefonicky,“ zdôraznil premiér.

Navštívi výrobcu rúšok Zornica v Bánovciach nad Bebravou

Pellegrini taktiež v stredu plánuje navštíviť textilného výrobcu Zornica v Bánovciach nad Bebravou, ktorý rozbieha výrobu ochranných respiračných rúšok chrániacich pred novým koronavírusom. Premiér to oznámil pred rokovaním vládneho kabinetu.

Pellegrini už v pondelok (9. 3.) na brífingu po stretnutí s predstaviteľmi veľkých priemyselných podnikov informoval, že rúška chrániace dýchacie cesty proti novému koronavírusu by mala vyrábať v SR Zornica v Bánovciach nad Bebravou.

„Konštatovali sme, že v Európe pretrváva akútny nedostatok ochranných prostriedkov. Som veľmi rád, že sa nám ozval slovenský výrobca. Z Bánoviec nad Bebravou prišla správa, že vo fabrike Zornica, ktorá vyrába košele, okamžite prechádzajú na nový výrobný program a po veľmi rýchlej certifikácii sú na slovenský trh schopní dodávať až do 20 000 kusov ochranných rúšok denne," spresnil.

Podľa Pellegriniho je to „dobrá správa, ktorú veľmi pozitívne vnímajú aj najväčší zamestnávatelia, pretože pravdepodobne tak oni, ako aj Správa štátnych hmotných rezerv SR, veľmi radi siahnu po tomto výrobku“. „Určite očakávame ešte nejakú regulovanú a rozumnú cenu. Nebudeme tak v rukách nejakých priekupníkov alebo tých, ktorí chcú na vzniknutej situácii zarobiť,“ dodal predseda vlády.

Zvažuje sa zatvorenie všetkých škôl na 14 dní

Na štvrtkovom (12. 3.) ústrednom krízovom štábe sa bude zvažovať aj nariadenie zatvoriť všetky školy a školské zariadenia na 14 dní. Pred rokovaním vlády o tom Pellegrini v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nákazy novým koronavírusom.

Premiér tiež avizoval, že na rokovaní vlády pravdepodobne rozhodnú o odporúčaní mestám a obciam, aby sa mestské polície sústredili na kontrolu verejných priestranstiev a upozorňovali ľudí, najmä deti a študentov, aby opustili obchodné domy a nestretávali sa napríklad v parkoch.

„Toto budeme musieť dnes požiadať, aby aj mestské polície nejakým výchovným spôsobom fungovali," uviedol novinárom premiér s tým, že jediným spôsobom, ako sa ochrániť, je nechodiť medzi ľudí. Vláda v stredu podľa Pellegriniho slov bude rozhodovať o vyslaní 200 vojakov, aby armáda poskytovala súčinnosť Policajnému zboru pri riešení týchto situácií.

Na rokovaní vlády by sa tiež podľa Pellegriniho malo rozhodovať o nákupe špeciálnych prístrojov na umelú ventiláciu. Pripomenul, že v nemocniciach sa možno budú musieť odkladať aj plánované operácie.

Premiér tiež informoval, že počet operátorov na infolinkách sa zvýši, pomôcť by mali napríklad študenti končiaci medicínu či doktorandi. Upozornil, že občania majú v prípade problémov volať prednostne svojmu obvodnému lekárovi. Pellegrini požiadal lekárov, ako aj sestričky, aby dvíhali telefóny.

Podľa premiéra je pripravený aj vládny špeciál, ktorý môže odletieť do krajín, kde by bolo možné nakúpiť respirátory. Pellegrini je pripravený byť osobne prítomný na palube lietadla, pokiaľ by sa vyskytli diplomatické problémy, v tejto chvíli nie sú podľa neho dôležité sankcie, je ochotný potrebné pomôcky nakúpiť aj v Rusku.