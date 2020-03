Klaudia Fiolová

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Je najvyšši čas skončiť s týmito zlými hygienickými návykmi

Vedeli ste, že sprchovanie viackrát za deň vám môže viac ublížiť ako prospieť?

Väčšina ľudí robí pri splachovaní túto chybu

BRATISLAVA 11. marca - Najzásadnejšia je v čase šírenia koronavírusu hygiena rúk. Dôležitý je aj prísun vitamínov a dostatok pohybu. Logicky by ste sa mali vyhýbať s kontaktu s chorými ľuďmi, najmä tými, ktorých trápi kašeľ. Niektorí ľudia však v domnienke, že robia správne všetky hygienické návyky, robia chyby.

Tieto hygienické návyky robia ľudia najčastejšie zle

Časté sprchovanie vám môže uškodiť

Ľudia sa sprchujú veľmi často

Možno to znie čudne, ale tým, že sa budete sprchovať viackrát denne, si môžete takisto ublížiť. Podľa štúdií, ktoré zverejnila Columbijská univerzita, časté sprchovanie vysušuje vašu pokožku, ktorá zostáva popraskaná a náchylnejšia na baktérie. Experti preto odporúčajú dať si sprchu len raz denne.

Neumývajú si ruky pred toaletou

Baktérie môžu byť nielen na toalete, ale v celom dome. Preto, ak ste si pred použitím toalety neumývali dlhšie ruky, nezabúdajte na to. Niekedy je to ešte dôležitejšie ako umývanie rúk po toalete.

Nesprávne splachovanie toalety

Nesprávne splachovanie toalety

Ľudia väčšinou splachujú toaletu ukazovákom a to tak, že sa bruškom prsta dotýkajú gombíka. Robia to nesprávne. Správne by ste sa mali dotýkať stredom prsta, aby sa baktérie nedostali pod váš necht.

Spať na tom istom vankúši po dlhšiu dobu

Vankúše, ktoré obsahujú perie, sú magnetom na roztoče a plesne. Môžu spôsobovať niektorým osobám aj kožné problémy. Štúdie hovoria o tom, že roztoče môžu vyvolať rôzne kožné problémy, alergie, upchatie nosa, opuchy a podráždenie horných dýchacích ciest. Odporúča sa, aby ste si vyprali vankúš aspoň raz do týždňa pri teplote aspoň 54 ºC.

Pes ani mačka podľa odborníkov nepatria do postele

Nechávať domáce zvieratá spať v tej istej posteli s majiteľom

Hoci väčšina majiteľov miluje svojich domácich maznáčikov až tak, že sa s nimi túlia aj v posteli, nie je to úplne správne. Odborníci neodporúčajú, aby kvôli hygiene psy alebo mačky spali v jednej posteli s ľuďmi, lebo môžu na majiteľov preniesť veľa baktérií práve cez ich srsť.

