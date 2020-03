TASR

Dnes o 10:15 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní NHL: Montreal bez Tatara opäť prehral, Deslauriers s rekordným hetrikom

Nicolas Deslauriers — Foto: TASR/AP

New York 11. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára prispel v noci na stredu v zámorskej NHL jednou asistenciou k víťazstvu Bostonu na ľade Philadelphie 2:0. Bruins zastavili víťazné ťaženie Flyers, ktorí doteraz ťahali šnúru deviatich triumfov. Boston si upevnil postavenie na čele Východnej konferencie i celej ligy, ako prvý tím súťaže dosiahol hranicu 100 bodov v základnej časti.

Chára asistoval v 55. minúte pri druhom góle hostí z hokejky Patricea Bergerona. Kapitán Bruins rozbehol vo vlastnom obrannom pásme akciu, ktorá pokračovala prihrávkou Brada Marchanda na Bergerona a ten strelou švihom spoza obrancu namieril presne do horného rohu domácej bránky a zvýšil na 2:0 pre Boston.

Pre Cháru to bola deviata asistencia v sezóne, v 68 stretnutiach má na konte 14 bodov (5+9). Bol to pre neho prvý bod od 12. decembra. Hrdinom hostí bol brankár Tuukka Rask, ktorý zneškodnil všetkých 36 striel súpera a dosiahol jubilejné 50. čisté konto v profiligovej kariére. Fín tak parádnym spôsobom oslávil svoje 33. narodeniny.

„Je to skvelý míľnik, ani som si to neuvedomoval. Pôsobím v tejto lige už dlho a keď hráte veľa zápasov, tak prídu aj takého míľniky. Mám z toho radosť," povedal Rask pre nhl.com. „Získali sme 100 bodov, čo by malo stačiť na postup do play off. Liga sa vyrovnáva, z roka na rok je ťažšie sa tam dostať,“ dodal brankár minuloročného finalistu.

Slovenský brankár Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky. Zápas vo vypredanej aréne Wells Fargo Center sledovalo takmer 20 000 divákov. Hoci vo svete vládnu obavy zo šíriaceho sa koronavírusu, zápas sezóny si fanúšikovia nenechali ujsť.

„Myslím si, že tu zatiaľ nikto nezaoberá koronavírusom. Niektorí to však riešia,“ povedal pre tsn.ca brankár Flyers Carter Hart. Chára bol na ľade 23:49 minúty a okrem asistencie mal aj plusový bod. Do kanadského bodovania sa zapísal prvýkrát po 35 zápasoch.

V ďalšom zápase Dallas s obrancom Andrejom Sekerom podľahol New Yorku Rangers 2:4. Stars prehrali šiestykrát za sebou, je to ich najhoršia séria v sezóne. Dallas je v Centrálnej divízii na treťom mieste, čo im zaručuje postup do play off, ale na chrbát mu už "dýchajú" ďalší súperi.

„Nechápem, čo robíme. Mám pocit, ako keby hráči neboli na stretnutia poriadne pripravení. Do konca základnej časti zostáva trinásť zápasov, sme momentálne na pozícii zaručujúcej play off, ale takto môžeme z toho vypadnúť,“ hneval sa tréner Dallasu Rick Bowness.

Rangers získali cenné víťazstvo v boji o play off, na druhú voľnú kartu Východnej konferencie však stále strácajú tri body. Dva góly strelil fínsky nováčik Kaapo Kakko, svoj 40. presný zásah v sezóne zaznamenal Mika Zibanejad. „Hrali sme veľmi dobre, bol to skvelý tímový výkon," povedal kormidelník "jazdov" David Quinn. Sekera bol na ľade 15 minút a 7 sekúnd a pripísal si jednu strelu.

Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala na ľade Toronta 1:2, v zostave Maple Leafs chýbal Martin Marinčin. O víťazstve domácich rozhodol svojim 47. gólom v sezóne tretí najlepší strelec NHL Auston Matthews, keď v úvode tretej časti využil presilovku. Toronto zastavilo trojzápasovú sériu prehier z kalifornského tripu.

„Neriešili sme, že ide o rivala z divízie. Je to silný tím a potrebovali sme vyhrať. Sme radi, že sa to podarilo,“ povedal Matthews. Toronto využilo dve z piatich presiloviek a ubránilo všetky štyri oslabenia. „Dnes rozhodli špeciálne tímy,“ uviedol tréner Toronta Sheldon Keefe.

K úspechu Maple Leafs výrazne prispel dánsky brankár Frederik Andersen, ktorý chytil 32 striel. Dvakrát ho ohrozil aj Černák, ktorý bol na ľade 19 minút a 17 sekúnd, na trestnej lavici si odsedel dve minúty a zaznamenal až šesť „hitov“. Do zostavy Toronta sa po 23-zápasovej pauze spôsobenej zlomeninou nohy vrátil obranca Morgan Rielly.

Montreal bez Tomáša Tatara opäť neuspel a prehral doma s Nashvillom 2:4. Najproduktívnejší slovenský hokejista v tejto sezóne pre zranenie hornej časti tela nehral tretí zápas za sebou a vo všetkých dueloch ťahali Canadiens za kratší koniec. Tréner Claude Julien uviedol, že dĺžka Tatarovho zranenia sa dá ťažko odhadnúť.

„Chceli sme vedieť približný čas jeho návratu, ale pri jeho zranení je to nepredvídateľné. Viem však povedať, že nebude potrebovať operáciu, ale vieme aj to, že to nie je zranenie, ktoré sa bude posudzovať na dennej báze. Potrvá to ešte aspoň týždeň a potom uvidíme, čo povedia lekári,“ uviedol tréner Montrealu pre tsn.ca na margo Tatarovho zranenia.

Dva góly „predátorov“ strelil Filip Forsberg a pridal aj asistenciu. Nashville vyhral tretíkrát za sebou a v boji o voľnú kartu o postup do play off v Západnej konferencii má rovnako bodov (78) ako Winnipeg a Vancouver. Forsberg strelil 166. gól v drese Nashvillu, čím sa na druhom mieste klubových zápisov vyrovnal súčasnému obrancovi Montrealu Shea Weberovi.

Ten bol spoluhráčom Forsberga v Nashville v rokoch 2012-13 a 2015-16. Rekordérom je David Legwand s 210 gólmi. Brankár Juuse Saros si v dvoch predchádzajúcich zápasoch s Dallasom udržal čisté konto, jeho sériu bez inkasovaného gólu prerušil Artturi Lehkonen. Saros nedostal gól 181 minút a šesť sekúnd, čo je druhá najdlhšia séria v histórii klubu. Svoj prvý gól v NHL strelil 24-ročný švédsky útočník Montrealu Lukas Vejdemo. Po zápase ho však klub poslal na farmu.

Tretie víťazstvo za sebou zaznamenala Carolina, ktorá bojuje o play off na východe. K triumfu Hurricanes 5:2 na ľade posledného tímu celej NHL Detroitu prispel dvomi gólmi Sebastian Aho. Aj v druhom zápase v kariére skóroval Morgan Geekie, ktorý v premiére strelil dva góly a pridal asistenciu. Po zranení sa do bránky Caroliny vrátil Čech Petr Mrázek.

Jevgenij Malkin zariadil dvomi gólmi a asistenciou víťazstvo Pittsburghu na ľade New Jersey 5:2. Devils prehrali na domácom ľade po piatich zápasoch. Prvý gól v drese Penguins po výmene z Buffala strelil Evan Rodrigues.

Nedarí sa New Yorku Islanders, „ostrovania“ prehrali siedmykrát za sebou, keď podľahli Vancouveru na jeho ľade 4:5 po nájazdoch. Oba tímy bojujú vo svojich konferenciách o voľné karty do play off. Islanders dokázali trikrát vyrovnať, no v nájazdoch ani raz neprekonali Thatchera Demka, ktorý si 45 zákrokmi vytvoril kariérne maximum. O víťazstve Canucks rozhodol jediný úspešný exekútor v nájazdoch J.T. Miller.

Nicolas Deslauriers vytvoril vo víťaznom zápase s Ottawou (5:2) nový rekord Anaheimu Ducks, keď strelil najrýchlejšie tri góly od začiatku zápasu. „Sviatočný strelec“ skompletizoval hetrik v čase 11:49 prvej tretiny a prekonal rekordný zápis, ktorý držal Teemu Selänne.

Bývalý hviezdny fínsky útočník dosiahol v drese „káčerov“ 10. novembra 1997 hetrik proti San Jose Sharks za úvodných 12 minút a 58 sekúnd. Deslauriers strelil doteraz v 57 zápasoch len štyri góly, bol to jeho prvý hetrik v NHL.

„Nepamätám si, že by som dal niekedy tri góly v jednom zápase. Ani v mládežníckych súťažiach. Je to niečo špeciálne,“ povedal Kanaďan, ktorý dosiahol v NHL najrýchlejší hetrik od začiatku zápasu za posledných takmer sedem rokov. Taylor Hall ešte v drese Edmontonu strelil 30. marca 2013 tri góly za 7 minút a 53 sekúnd proti Vancouveru.