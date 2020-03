TASR

Liga majstrov: Lipsko vyradilo Tottenham, štyri góly Iličiča pri postupe Atalanty

Futbalisti RB Lipsko a Atalanty Bergamo postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov.

Josep Iličič — Foto: TASR/AP

Bratislava 10. marca (TASR) - Futbalisti RB Lipsko a Atalanty Bergamo postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. Lipsko vyradilo finalistu uplynulého ročníka Tottenham Hotspur, keď domácim triumfom 3:0 potvrdilo výhru 1:0 z prvého zápasu. Atalanta na ihrisku Valencie vyhrala 4:3 vďaka štyrom gólom Slovinca Josipa Iličiča, už do odvety išla s výrazným náskokom 4:1.

Lipsko sa vo svojej tretej sezóne v európskych klubových súťažiach dostalo už medzi osem najlepších celkov súťaže. Sľubný náskok z Londýna podčiarkol v odvete už v priebehu 22 minút dvoma gólmi rakúsky reprezentant Marcel Sabitzer.

Jednoznačný triumf Lipska

Kapitán tímu najskôr po desiatich minútach strelou spoza šestnástky otvoril skóre a potom po veľkej chybe pravého obrancu Serga Auriera a centri Angelina zvýšil hlavou na 2:0. Tottenham tak bol z hry o postup prakticky vyradený, tesne pred prestávkou ho ešte po strele Patrika Schicka pred tretím inkasovaným gólom zachránil brankár Hugo Lloris.

Ani po zmene strán Lipsko súpera do veľkých šancí nepúšťalo a pohodlne si strážilo svoj náskok. Až štvrťhodinu pred koncom mal brankár domácich Péter Gulácsi opäť prácu, no pokus Dele Alliho smeroval priamo do jeho rúk. Jednoznačnú výhru domácich 3:0 napokon spečatil tesne po svojom príchode na ihrisko striedajúci Emil Forsberg v 87. minúte.

Úspešná debutová sezóna Atalanty

Atalanta pokračuje v úspešnej debutovej sezóne v Lige majstrov. Pred prázdnymi tribúnami štadióna Mestalla ju poslal do náskoku už v 3. minúte z pokutového kopu Josip Iličič strelou do stredu bránky, keď predtým práve jeho v šestnástke podrazil Mouctar Diakhaby.

Domáci mohli o chvíľu odpovedať, ale brankár Marco Sportiello predviedol parádny zákrok po strele Rodriga. Valencia ale vyrovnala v 21. minúte - postaral sa o to Kevin Gameiro, ktorý sa k lopte dostal sám pred brankárom a pohodlne ju poslal do siete.

Štyri góly Iličiča

Diakhaby sa ale postaral aj o ďalšiu penaltu v prospech hostí, keď v pokutovom území zahral rukou a Iličič opäť z bieleho bodu zabezpečil v 43. minúte Atalante vedenie 2:1. Cez prestávku kouč domácich stiahol z hry Diakhabyho a Valencia za chvíľu vyrovnala aj druhýkrát - Ferran Torres poslal z pravej strany center priamo na hlavu Gameira a ten svojim druhým zásahom upravil skóre na 2:2.

Torres v 67. minúte dostal španielsky tím do náskoku 3:2 šikovným lobom spoza šestnástky ponad vybiehajúceho Sportiella, ale Iličič sa už o štyri minúty neskôr dočkal hetriku. V šestnástke sa uvoľnil a presne k ľavej žrdi vyrovnal na 3:3. Iličič napokon v 82. minúte svojim štvrtým presným zásahom zariadil triumf Atalanty.