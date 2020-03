Dominika Pacigová

Dnes o 10:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Veľké gesto od Číny: Čechom vrátili humanitárnu pomoc, získajú späť 4 tony pomôcok

Do lietadla sa zmestilo päť ton ochranných pomôcok či dezinfekčných prostriedkov. Štyri tony ostali v Českej republike.

Foto: Ilustračné, na snímke sú zamestnanci, ktorí balia ochranné rúška v Číne a zdravotnícky personál Českej republiky, ktorý ide zmerať teplotu cestujúcim na hraničnom priechode Českej republiky s Nemeckom. — Foto: TASR / AP

PRAHA 11. marca - Do vojenského leteckého špeciálu, ktorý začiatkom marca smeroval s humanitárnou pomocou do Pekingu, sa vzhľadom na rozmery lietadla nevošli štyri tony materiálu. Išlo predovšetkým o respirátory, rukavice či ochranné obleky, ktoré bude Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky distribuovať do nemocníc. V utorok o tom informoval vicepremiér a minister vnútra Ján Hamáček.

Materiály budú distribuovať do českých nemocníc

Čínska strana netrvá na tom, aby bola humanitárna pomoc, ktorá sa nezmestila do vojenského špeciálu, presunutá do ich krajiny. Rozhodla sa, že ju venuje naspäť Českej republike, uvádza portál iDnes.cz.

Do hlavného mesta Číny tak putuje päť ton humanitárnej pomoci. Nachádza sa tam aj 780-tisíc párov rukavíc, 43-tisíc rúšok a respirátorov či 6800 ochranných odevov.

Slovenská firma mení výrobu

Rukavice, rúška či ochranné odevy sú v súvislosti so šírením nového koronavírusu nesmierne dôležité v každej krajine. Na Slovensku sa bánovská textilná spoločnosť Zornica sama ponúkla vláde, že začne vyrábať ochranné rúška. Zatiaľ ich plánuje dodať okolo 1,25 milióna. Fabrika, ktorá doposiaľ vyrábala košele, prechádza na nový výrobný program.

Zamestnankyňa textilnej fabriky Zornica šije prvé kusy rúšok dýchacie cesty proti novému koronavírusu, ktoré vyrobili 10. marca 2020 v Bánovciach nad Bebravou. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Materiál rúšok je podľa slov Igora Maukša, generálneho riaditeľa spoločnosti Zornica Banko Fashion, absolútnou špičkou, pretože obsahuje strieborné vlákna. „Obsahuje tak nielen tie prvotné ochranné prvky, ale bráni ďaleko lepšie a aktívnejšie prieniku vírusu do ľudského tela. Sme na najvyššom stupni ochrany ľudského zdravia,“ prezradil pre TASR.

Zamestnankyňa textilnej fabriky Zornica testuje jeden z prvých kusov rúšok chrániacich dýchacie cesty proti novému koronavírusu, ktoré vyrobili 10. marca 2020 v Bánovciach nad Bebravou. Foto: TASR - Radovan Stoklasa