TASR

Dnes o 08:41 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní KHL: Novosibirsk vyradil Jekaterinburg, Spartak s Hudáčkom na pokraji vypadnutia

Hokejisti HC Sibir Novosibirsk vyradili v 1. kole play off Východnej konferencie KHL Avtomobilist Jekaterinburg.

Na archívnej snímke brankár Július Hudáček — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Moskva 8. marca (TASR) – Hokejisti HC Sibir Novosibirsk vyradili v 1. kole play off Východnej konferencie KHL Avtomobilist Jekaterinburg. V piatom dueli vyhrali na ľade súpera 2:1 a v sérii dominovali 4:1 na zápasy. O triumfe hostí rozhodli gólmi Dmitrij Sajustov a Jevgenij Česalin.

Dinamo sa v moskovskom derby 1. kola Západnej konferencie so Spartakom ujalo v sérii vedenia 3:2. V piatom dueli zdolalo Spartak Moskva 4:1. V drese hostí chýbal slovenský brankár Július Hudáček.

Vedenie KHL podľa portálu championat.com zvažuje ďalšie opatrenia v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom, jednou z možností je aj vylúčenie divákov z účasti na ďalších dueloch play off. Rozhodnúť by sa mohlo už v stredu. V Rusku dosiaľ potvrdili 20 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.