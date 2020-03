TASR

Dnes o 08:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nemecká DEL a nadnárodná EBEL predčasne ukončia sezóny bez majstrovských titulov

Nemecká hokejová liga DEL v sezóne 2019/2020 nespozná majstra, rovnako dopadla aj EBEL liga.

Kolín 10. marca (TASR) - Nemecká hokejová liga DEL v sezóne 2019/2020 nespozná majstra. Vedenie súťaže v utorok rozhodlo o predčasnom ukončení ročníka. Dôvodom sú obmedzenia spolkových vlád v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom, ktoré neumožnia odohrať zápasy play off.

Víťaz základnej časti Red Bull Mníchov bude DEL zastupovať v budúcom ročníku Ligy majstrov spolu s tímami Adler Mannheim, Straubing Tigers a Eisbären Berlín. Informovala o tom agentúra DPA.

Nasledujú odporúčanie Merkelovej

„Nemecká hokejová liga (DEL) je nútená s okamžitou platnosťou ukončiť aktuálnu sezónu. Program play off už nie je možné uskutočniť. Dôvodom je, že viaceré spolkové krajiny zakázali organizovať podujatia s účasťou nad 1000 osôb. DEL týmto krokom nasleduje aj oficiálne odporúčania kancelársky Angely Merkelovej a spolkového ministra zdravotníctva Jensa Spahna, ktoré sa teraz implementujú do oficiálnych zákazov," uviedla DEL na svojej oficiálnej stránke.

Nemecko zaznamenalo v pondelok na svojom území prvé dve úmrtia na ochorenie spôsobované novým koronavírusom. Oba prípady sa vyskytli v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, ktorý je nákazou zatiaľ najhoršie postihnutý. V Brandenbursku sa zase v domácej karanténe nachádza 4000 - 5000 ľudí, keďže v jednej z miestnych škôl sa objavilo podozrenie na prítomnosť koronavírusu.

Nemecký Inštitút Roberta Kocha ako oficiálny orgán na kontrolu chorôb hlásil v pondelok 1112 potvrdených prípadov nakazenia SARS-CoV-2.

Koniec sezóny aj pre EBEL ligu

Vedenie nadnárodnej hokejovej EBEL ligy sa do dohode so zástupcami klubov rozhodlo predčasne ukončiť sezónu. Dôvodom je šíriaci sa koronavírus. Súťaž tak v tomto ročníku nespozná majstra. V EBEL lige, v ktorej pôsobia tímy z Rakúska, Talianska, Česka a Maďarska, už odohrali prvé tri štvrťfinálové zápasy play off.

„Desiaty marec je smutný deň pre kluby, hráčov, funkcionárov a predovšetkým pre všetkých fanúšikov EBEL ligy,“ citovala agentúra APA slová generálneho riaditeľa súťaže Christiana Feichtingera. O účasť v budúcom ročníku EBEL ligy nedávno prejavil záujem aj slovenský klub Bratislava Capitals.