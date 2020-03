TASR

Dnes o 08:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní V 3. etape Paríž - Nice skončil Sagan na 2. priečke, prekonal ho iba Garcia Cortina

Slovenský cyklista Peter Sagan z Bory-hansgrohe skončil na 2. mieste v utorkovej 3. etape pretekov Paríž - Nice.

Peter Sagan počas 2. etapy Paríž-Nice — Foto: Facebook/Peter Sagan, BettinPhoto

La Chatre 10. marca (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z Bory-hansgrohe skončil na 2. mieste v utorkovej 3. etape pretekov Paríž - Nice. V záverečnom špurte nestačil na Španiela Ivana Garciu Cortinu zo zoskupenia Bahrajn-McLaren. Tretí bol Talian Andrea Pasqualon (Circus-Wanty Gobert). Juraj Sagan obsadil 68. priečku so stratou 1:53 minúty.

„Je to úžasné. Sú to preteky, ktoré sa mi naozaj páčia, takže je to pre mňa cenné víťazstvo. Prekvapilo ma, že som zdolal Petra Sagana. Kľúčové bolo, že som v závere našiel správne miesto. Posledné metre som išiel na plný plyn. Dnes bol ťažký deň, trpel som ako každý. Ale ja mám daždivé podmienky rád, takže dúfam, že bude pršať aj naďalej," citoval Garciu portál cycling-info.sk.

Sagan si polepšil o tri miesta

Na čele celkového poradia sa udržal Nemec Maximilian Schachmann z Bory s trinásťsekundovým náskokom pred Talianom Giacomom Nizzolom z NTT Pro Cycling a Belgičanom Jasperom Stuyvenom (Trek-Segafredo), ten zaostáva o 24 sekúnd. Peter Sagan si polepšil o tri miesta a je desiaty s mankom 36 sekúnd. Jeho brat Juraj je na 90. pozícii (+14:41 min). V stredu je na programe individuálna časovka zo Saint do Montrondu (15,5 km).

Tretia etapa sa začala bez dažďa, no za silného vetra a chladného počasia, v úvode sa nikto nedral do úniku a pelotón sa držal pri sebe. Postupne sa osamostatnil Tom Devriendt, ktorý mal po tridsiatich kilometroch náskok desať minút. Približne v polovici pretekov sa spustil dážď a Devriendtov náskok sa postupne zmenšoval, prispel k tomu aj Juraj Sagan, ktorý pracoval na čele pelotónu.

Kuriózna situácia pre lídra

Lídrovi skomplikoval situáciu aj kuriózny moment, keď musel na železničnom priecestí čakať, kým prejde vlak. Päťdesiat kilometrov pred cieľom sa do kolízie dostal Juraj Sagan, no nasadol späť na bicykel a pokračoval ďalej. Pelotón naďalej znižoval Devriendtov náskok a pohltil ho asi 25 km pred cieľom.

Peter Sagan sa v priebehu pretekov držal v balíku, do popredia sa predral až v závere. Niekoľko metrov pred cieľom mal smolu Sam Bennett, ktorý sa snažil bojovať o vedúce pozície, no po kolízii s ďalším jazdcom utrpel pád a iba ťažko sa zviechal zo zeme. Záverečný špurt začal Sagan, no nedokázal ustáť Garciovo tempo a napokon finišoval druhý.