Slávnostné vyhlásenie Futbalistu roka 2020 zrušili. Premýšľajú nad možnosťami

Na snímke prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 10. marca (TASR) - Slávnostné vyhlásenie výsledkov tradičnej ankety denníka Pravda a Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Futbalista roka 2019 v Šamoríne (pondelok 23. marca) zrušili. Organizátori tak reagovali na pondelňajšie rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR, ktorý vydal zákaz usporiadania všetkých športových podujatí v krajine, predbežne na dva týždne.

Výsledky 27. ročníka ankety mali pôvodne vyhlásiť v pondelok 23. marca v X-BIONIC v Šamoríne (20.00 h). Na vyhlasovaní mali byť všetci ocenení, keďže Ceny Jána Popluhára a Petra Dubovského si mali prevziať laureáti pred barážovým zápasom EURO 2020 proti Írsku. Samotný zápas baráže je v ohrození.

Premýšľajú, ako to vyhlásia

Výkonný výbor SFZ v utorok krátko popoludní rozhodol, že sa bude hrať bez divákov (26. marca 2020 v Bratislave na Národnom futbalovom štadióne, 20.45 h.). SFZ garantuje vrátenie všetkých finančných prostriedkov vynaložených pri zakúpení vstupeniek.

„My vyhodnocujeme všetky aktuálne informácie. Chceme byť zodpovední. Situácia sa vyvíja z hodiny na hodinu. Zatiaľ UEFA trvá na tom, že zápasy sa v uvedených termínoch majú konať. Dnes zasadne aj výkonný výbor SFZ, kde jedným z bodov bude aj rozhodnutie, či sa barážový zápas s Írskom bude hrať s divákmi alebo bez divákov. Tréneri komunikujú aj s hráčmi z Talianska, o všetkom budeme včas informovať," uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii prezident SFZ Ján Kováčik.

Zároveň dodal: „Rozmýšľali sme, ako tú anketu vyhlásiť, lebo vyhlásenie urobiť chceme. Nevieme povedať, či to urobíme, záležať bude od situácie. Ak to bude možné, tak 23. marca, v deň takmer začiatku zrazu, lebo zraz má byť v nedeľu, by sme urobili tlačovku, kde by sme predstavili víťazov. Ak by situácia bola náročnejšia, urobili by sme to cez video a médiá by si materiál prevzali. Budeme reagovať na stav, ale chceme vyhlásiť výsledky ankety.“

Nominovaná desiatka je jedenástkou

V tohtoročnej „desiatke“ je až 11 hráčov, keďže dvaja na desiatom mieste dostali rovnaký počet bodov. Medzi kandidátmi na víťaza ankety figuruje aj hráč z Fortuna ligy - brankár Dominik Greif zo Slovana Bratislava. Zaujímavé je, že v ankete sú až dvaja brankári, aj Martin Dúbravka z Newcastle United.

Medzi kandidátmi figuruje aj útočník Róbert Boženík, ktorý v zime prestúpil zo Žiliny do Feyenoordu Rotterdam. V abecednom poradí sú kandidátmi: László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Róbert Boženík (MŠK Žilina/Feyenoord Rotterdam), Martin Dúbravka (Newcastle United), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Norwich City), Dominik Greif (Slovan Bratislava), Marek Hamšík (Ta-lien I-fang), Juraj Kucka (Trabzonspor), Stanislav Lobotka (Celta Vigo/SSC Neapol), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Milan Škriniar (Inter Miláno), Martin Škrtel (Basaksehir Istanbul).

„Hlasovalo 36 odborníkov. Vybrali spolu 23 hráčov, to je klasika. Prvýkrát v histórii sa stalo, že desiatka má jedenásť hráčov. Sú tam dvaja brankári, čo je výnimočný stav. Stalo sa to len raz v 27-ročnej histórii ankety. Predtým pred 15 rokmi tam boli Čontofalský a Čobej. Brankár ešte nikdy anketu nevyhral, Čontofalský bol druhý. V desiatke sú traja nováčikovia a všetko mladí hráči - Boženík, Greif a Bénes. Nahradili skúsenejších hráčov, vypadli Mak a Stoch," povedal hlavný organizátor ankety Michal Zeman z denníka Pravda.

Najlepším futbalistom Fortuna Ligy Šporar

Minulý rok získal trofej J. Popluhára, slovenského futbalistu 20. storočia, stredopoliar Marek Hamšík z čínskeho Ta-lien I-fang. Bol to pre neho už šiesty triumf za sebou. Tridsaťdvaročný špílmacher sa tešil po rokoch 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 z celkovo rekordného ôsmeho triumfu.

Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov si prevezme jeden z dvojice Róbert Boženík - Dávid Strelec (Slovan Bratislava).

Najlepším hráčom Fortuna ligy sa stal slovinský útočník Andraž Šporar. Najlepším trénerom bude jeden z tria Pavel Hapal (tréner SR A), Ján Kozák ml. (tréner Slovana Bratislava) a Martin Ševela (Slovan/Lubin). Najlepšou futbalistkou sa stane jedna z tria Alexandra Bíróová (St. Pölten), Mária Korenčiová (AC Miláno) a Dominika Škorvánková (Bayern Mníchov).