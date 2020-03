TASR

Taliansky olympijský výbor do 3. apríla zastavil všetky športové podujatia

Zápas medzi Sassuolom a Bresciou sa v pondelok odohral bez divákov — Foto: TASR/AP

Rím 9. marca (TASR) - Taliansky olympijský výbor (CONI) v pondelok rozhodol o pozastavení usporiadania všetkých športových podujatí v krajine. Opatrenie zatiaľ platí do 3. apríla a súvisí so šírením nového koronavírusu. Potvrdila to aj talianska vláda. Informovala o tom agentúra AP.

Talianska vláda už minulý týždeň 4. marca zakázala účasť fanúšikov na všetkých športových podujatiach v krajine. Opatrenie sa bude týkať aj futbalovej Serie A, ktorej zápasy sa už tento víkend hrali bez divákov. Rozhodnutie môže ovplyvniť aj osemfinálovú odvetu Ligy majstrov Juventus Turín - Olympique Lyon (prvý zápas 0:1), ktorá je na programe 17. marca.

CONI ale podotkol, že zápasy reprezentácie a klubov v európskych súťažiach nespadajú pod jeho gesciu a nie je tak za ne zodpovedné. UEFA ale v predchádzajúcich rozhodnutiach postupovala väčšinou v súlade s rozhodnutiami štátnych orgánov. Hrať by sa tak nemuselo ani prvé osemfinále Európskej ligy UEFA medzi Interom Miláno a Getafe (12. marca).

Taliansko je najviac postihnutá európska krajina, zaznamenala 366 úmrtí k 9. marcu a viac než 7375 nakazených k pondelkovému termínu 18.00 SEČ. Počet smrteľných obetí SARS-CoV-2 sa podľa oficiálnych údajov celosvetovo zvýšil na 3892, v 109 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u 111 397 osôb.