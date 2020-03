TASR

Dnes o 14:39 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Baráž o postup na ME 2020 s Írskom sa odohrá bez divákov

Barážový zápas futbalového EURO 2020 Slovensko - Írsko sa bude hrať 26. marca na NFŠ (20.45 h) v Bratislave bez divákov.

Na snímke slovenskí futbaloví reprezentanti — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 10. marca (TASR) - Barážový zápas futbalového EURO 2020 Slovensko - Írsko sa bude hrať 26. marca na NFŠ (20.45 h) v Bratislave bez divákov. Rozhodol o tom v utorok výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ).

Zväz tak zareagoval na pondelňajšie rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR, ktorý vydal zákaz usporiadania všetkých športových podujatí v krajine, predbežne na dva týždne. Zväz postupoval na základe opatrení prijatými štátnymi orgánmi v súvislosti so šírením koronavírusu, ale aj komunikáciou s Európskou futbalovou úniou UEFA i s írskou stranou.

Nebolo to jednoznačné rozhodnutie

O rozhodnutí informoval prezident SFZ Ján Kováčik hneď po zasadnutí výkonného výboru: „Ako som už dnes skôr povedal, zrušili sme Galavečer Futbalista roka a výkonný výbor pred malou chvíľou rozhodol o tom, že barážový zápas Slovensko - Írsko budeme hrať bez divákov. Rozhodnutie nebolo rýchle ani jednoznačné, lebo rozhoduje veľa okolností, okrem iného aj ekonomická stránka. Ale to všetko teraz muselo ísť bokom, lebo zdravie je prvoradé. Diskusia bola len o tom, či to oznámiť už dnes alebo o pár dní. Nakoniec pod váhou argumentov, ktoré sme dali na stôl, to rozhodnutie padlo už dnes. Zo športového hľadiska je to obrovské mínus, že budeme hrať bez divákov. Futbal bez divákov je sterilný, zažili sme to aj na Ukrajine, nie je to to pravé. Pre nás je nevýhoda, že hráme bez divákov aj z hľadiska výhody domáceho prostredia."

„Čo sa týka mládežníckych reprezentácií, na výkonný výbor sme si pozvali doktora Maloviča, nášho šéflekára, ktorý bol v kontakte s hlavným hygienikom a prijali sme stanovisko, že budeme žiadať rodičov daných hráčov prostredníctvom klubov, aby nám dali stanovisko, či vôbec je možné, aby sme tých hráčov povolali na jednotlivé turnaje. Týka sa to 17-tok a 19-toch chlapcov aj dievčat,“ doplnil generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.

S hráčmi z Talianska komunikujú

V nominácii na duel s Írskom by mali byť viacerí slovenskí reprezentanti pôsobiaci v Taliansku, ktoré tiež prijalo bezpečnostné opatrenia a zastavilo všetky športové podujatia v krajine. Či už Milan Škriniar z Interu Miláno, Juraj Kucka z FC Parma, Denis Vavro (Lazio Rím), Lukáš Haraslín (Sassuolo Calcio), Norbert Gyömbér (Perugia) či Nikolas Špalek (Brescia Calcio).

„Tréneri komunikujú s hráčmi, my sme v kontakte s talianskou ambasádou a komunikujeme aj s našimi inštitúciami. Nevieme povedať žiadne konkrétne stanovisko. Zhromažďujeme informácie," dodal Kováčik.

Pripravení prijať ďalšie obmedzenia

Európska futbalová únia (UEFA) chce zápasy v marcovom asociačnom termíne odohrať. Slovensko je pripravené prijať ďalšie obmedzenia, ako napr. zrušenie tlačovej besedy pred zrazom Hapalovcov (nedeľa 22. marca) a pod.

„Budeme sa snažiť absolútne eliminovať všetko, na čo budeme mať dosah. V tejto chvíli UEFA trvá na tom, aby sa zápasy v daných termínoch odohrali. Nechávajú na národných asociáciách, či sa bude hrať s divákmi alebo bez divákov. Jeden zo silných argumentov je, že do dnes je 26 prípadov koronavírusu v Írsku. A pozerali sme sa aj na ďalšie krajiny, napríklad Nórsko už pred niekoľkými dňami rozhodlo, keďže by hralo oba zápasy doma, že bude hrať oba zápasy bez divákov,“ uviedol prvý muž SFZ.

Garantujú vrátenie peňazí

Zväz už v pondelňajšom stanovisku informoval, že bude plne rešpektovať rozhodnutie hlavného hygienika SR, resp. ním určených kompetentných zložiek, v súvislosti s prítomnosťou divákov na ňom (26. marca 2020 v Bratislave na Národnom futbalovom štadióne). SFZ bude o svojom rozhodnutí informovať aj írsku stranu.

Zväz tiež garantuje vrátenie všetkých finančných prostriedkov, vynaložených pri zakúpení vstupeniek. O spôsobe vrátenia peňazí bude SFZ informovať cez svoju stránku www.futbalsfz.sk, ale aj cez svoje oficiálne sociálne siete v najbližších dňoch.

Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 na Slovensku vzrástol v pondelok z piatich na sedem. Počet smrteľných obetí sa podľa údajov „Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE“ celosvetovo zvýšil na vyše 4000, v 115 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u vyše 115 000 osôb.