Až 80 % prípadov infikovaných koronavírusom má miernu formu, upokojuje SAV

Až 80 percent prípadov infikovaných novým koronavírusom má miernu formu ochorenia.

Bratislava 10. marca (TASR) – Až 80 percent prípadov infikovaných novým koronavírusom má miernu formu ochorenia. Zdôrazňujú to vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorí pripomínajú, že zdrojom infekcie môžu byť aj infikované osoby bez príznakov ochorenia.

Poukázali tiež na to, že na neživých predmetoch môže vírus pretrvávať niekoľko dní, ale dezinfekcia bežnými prostriedkami na báze peroxidu alebo alkoholu účinne odstráni vírus do jednej minúty.

Najčastejšie bežné prejavy ochorenia

Slovenskí vedci zdôrazňujú, že najčastejšími bežnými prejavmi ochorenia sú takmer vždy horúčka, kašeľ, slabosť a únava. Najčastejšie komplikácie vedúce k vážnym prejavom ochorenia sú akútny respiračný syndróm, teda dýchavičnosť, zápal a zlyhávanie pľúc, septický šok, poškodenia obličiek, poškodenia srdca, sekundárne bakteriálne a plesňové infekcie a multiorgánové zlyhanie.

Koronavírus SARS-CoV-2, teda vírus ťažkého akútneho respiračného syndrómu, vyvoláva ochorenie COVID-19. Ako vedci priblížili, tento názov vznikol skrátením slov „Coronavirus Disease 2019“. Patrí do skupiny betakoronavírusov, ktoré sú bežne rozšírené v ľudskej populácii a spôsobujú ochorenia dýchacích ciest, tráviaceho traktu, pečene a nervového systému. Ide o siedmy identifikovaný koronavírus, ktorý infikuje človeka.

Ako si správne umývať ruky?

Ako sa prenáša?

Nový koronavírus podľa vedcov zo SAV vykazuje 70-percentnú genetickú podobnosť so SARS-CoV-1 vírusom, ktorý bol príčinou epidémie v roku 2002. „Genetická informácia SARS-CoV-2 je na 96 percent identická s genetickou informáciou koronavírusov netopierov, ktoré sa považujú za pôvodný zdroj infekcie, pričom infekcia sa pravdepodobne preniesla na človeka prostredníctvom iných drobných cicavcov, ktoré sú v Číne predávané na trhoch so živými zvieratami,“ komentovali.

Rovnako poukázali na to, že doposiaľ nie je známe, do akej miery protilátky ochraňujú človeka voči opakovanej infekcii. Nový koronavírus sa prenáša z človeka na človeka pomocou aerosólových kvapôčok pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní a tiež aj kontaminovanými rukami.

Riziko prenosu

Riziko prenosu sa dá znížiť dodržiavaním osobného odstupu so vzdialenosťou viac ako jeden meter. Podľa dostupných údajov je priemerná inkubačná doba vírusu do nástupu symptómov 6,4 dňa, s rozsahom prevažne od 2,1 do 11,1 dňa a s maximom 14 dní.

Vedci tiež uviedli, že aktuálna priemerná úmrtnosť ochorenia je 2,3 percenta. Vo vekovej skupine od 60 do 69 rokov je to 3,6 percenta. Vo vekovej skupine od 70 do 79 rokov je to osem percent a 14,8 percenta vo vekovej skupine nad 80 rokov.

Zdôraznili, že v súčasnosti neexistuje žiadna overená vakcína proti koronavírusom vrátane SARS-CoV-2 a testovanie bude trvať najmenej niekoľko mesiacov. Najúčinnejším prístupom na obmedzenie šírenia vírusu sú preventívne hygienické opatrenia, osobný odstup a dodržiavanie odporúčaného postupu pri kontakte s osobou podozrivou z nákazy.