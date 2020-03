Klaudia Fiolová

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Len 2-ročný chlapček sa vyliečil z koronavírusu. Sestričke, ktorá sa o neho starala, sa poďakoval krásnym gestom

Pred vchodom do budovy sa poklonil zdravotnej sestre Cao Lingling, ktorá sa o neho starala počas celej liečby.

Krásne gesto malého chlapčeka sa podarilo zachytiť aj fotoaparátom. — Foto: CCTV

SHAOXING CITY, ČÍNA 10 marca - Najkrajšie gesto malého len 2-ročného pacienta v čínskej nemocnici, ktorý sa poďakoval zdravotníkom za to, že mu pomohli vyliečiť sa, obletelo svet. Chlapčekovi diagnostikovali koronavírus a chorobu úspešne prekonal aj vďaka nadaným lekárom a sestričkám.

Fotky chlapčeka obleteli celý svet

Dvojročnému chlapcovi diagnostikovali koronavírus a bol prevezený do nemocnice v činskom meste Shaoxing. Od lekárov dostal potrebnú starostlivosť a vírus sa im podarilo dostať z tela malého pacienta. Keď ho pustili z nemocnice, urobil niečo nečakané. Pred vchodom do budovy sa poklonil zdravotnej sestre Cao Lingling, ktorá sa o neho starala počas celej liečby. Sestrička jeho gesto opätovala a tento krásny moment sa podarilo aj zachytiť. Celé to odfotil jej kolega, ktorý fotku zdieľal aj na internete. Snímka sa teší veľkému úspechu a ľudia po celom svete ju zdieľajú a komentujú.

Len 2-ročný chlapček vzdal úctu sestričke, ktorá bola pri ňom počas liečby Foto: CCTV

Deti vedia vyjadriť svoju radosť, obdiv alebo vďaku veľmi jednoduchým spôsobom, ktorý však chytí za srdce. A to zachytáva aj táto fotografia. Poklona znamená v Číne úctu voči druhému.

zdroj: Ecns.cn