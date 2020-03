TASR

Dnes o 11:44 čítanie na minútu 0 zdieľaní Čiperná pani Júlia oslavuje 100 rokov. Toto je jej recept na dlhý život

Čiperná pani sa stále dokáže o seba postarať, robí v kuchyni i na záhrade, vlani napríklad sadila zemiaky.

Okrúhleho životného jubilea sa v piatok dožila Júlia Segediová (na snímke) v obci Michaľany — Foto: TASR/Roman Hanc

Michaľany 10. marca (TASR) - Okrúhleho životného jubilea, 100 rokov, sa dožila minulý týždeň Júlia Segediová v obci Michaľany v okrese Trebišov. Čiperná pani sa stále dokáže o seba postarať, robí v kuchyni i na záhrade, vlani napríklad sadila zemiaky. Na otázku, aký má recept na dlhý život, má zaujímavú radu: „Tak, že by ste veľa robili, pracovali."

Segediová sa narodila 6. marca 1920, celý svoj život prežila v rodných Michaľanoch, a ten nebol ľahký. „Ja som sa narobila od svojich 20 rokov, ako som sa vydala. Mala som osem detí i s deťmi som mala robotu, muž bol železničiar, len dakedy bol doma. Ťažký život som mala,“ spomína.

Napriek 100 rokom si zachovala jasnú myseľ i dobrú náladu. A ako sa cíti v takom úctyhodnom veku? „Ešte sa dá ‚vytrimať‘, len dakedy sa mi ťažko dýcha a nevládzem chodiť, nemám na to už nohy,“ povedala na narodeninovej oslave pre TASR.

Jej 57-ročný syn František hovorí, že kondícii a vôli jeho mamy je čo závidieť. „Doteraz všetko zvládala robiť. Teraz posledných päť dní už prestáva, ale ešte bude sadiť cibuľku, to na 100 percent. Takže, drží sa - varí, pečie, perie, sadí, kope v záhrade, niektoré 30-ročné nevládzu tak ako ona,“ uviedol s úsmevom.

Medzi gratulantmi bol aj starosta obce Zoltán Tarbaj, ktorý si nepamätá, že by sa v Michaľanoch niekto pred tým dožil storočnice. Nielen preto však výnimočnej oslávenkyni zablahoželal.

„Ona si to naozaj zaslúži. My ju poznáme ako veľmi pracovitú ženu. Keď mala 99 rokov, prišiel som jej blahoželať domov a ona bola v záhrade. Možno aj to sa dá pripísať 100 rokom, že tí starší ľudia boli veľmi pracovití," povedal.